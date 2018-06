Stephanie Valenzuela reveló que fue víctima de agresión: "La justicia no hizo nada" | FOTOS

Stephanie Valenzuela decidió hacer una dura confesión a propósito de la muerte de Eyvi Ágreda el último viernes 1 de junio. Ella sufrió quemaduras en su cuerpo por parte de Carlos Hualpa , quien le tiró gasolina y le prendió fuego . Lamentablemente, la joven de 22 años no pudo soportar tantas operaciones y falleció alrededor de las 11 a.m.

Por ese motivo, S tephanie Valenzuela realizó una confesión vía su blog personal. La exchica reality que actualmente pasa sus días en Dubái, contó que hace 7 años tuvo que presentar una denuncia contra una pareja por agresión, pues terminó con el brazo fracturado.

"Yo también fui víctima de agresión hace muchos años y denuncié. Hasta el día de hoy -a pesar de pasar médico legista por la factura de brazo que sufrí-, la justicia no hizo nada, y ya han pasado 7 años. Mi cicatriz está ahí y sí, probablemente aprendí entonces a hacerme respetar, a no dejar que nadie me levante la mano, a quererme más" , escribió Stephanie Valenzuela en su página personal.

La modelo le pidió a todas las mujeres que sean valientes y que si están con hombres agresivos o que les faltan el respeto, se alejen inmediatamente de ellos. Incluso, Stephanie Valenzuela pidió que reflexionen sobre traer niños al mundo con sujetos así, pues una vez que ellos pierden el respeto, no volverán a mostrárselo jamás.

"No quiero que seas la siguiente en ser enterrada. Yo si algo sé y puedo cortar mi cuello si me equivoco, es que el hombre que te pega una vez, te va a pegar de nuevo. Y una vez que alguien te perdió el respeto, es imposible que lo vuelva a tener. Más si sigues ahí masoquista, aguantando maltratos. Y muchas veces no solo tú, sino que te vuelves cómplice y testigo del maltrato a tus hijos, pues solo te queda ponerte los 'huevos que no tienes' y ser valiente para salir de ese círculo vicioso a tiempo", continuó Stephanie Valenzuela.

