Decepcionada de los hombres Susy Díaz decidió darle el ‘sí, acepto’ a su perrito Chiky, con quien vive desde hace 18 años y afirma que es el único que le ha sido fiel. Además, dijo que todos los hombres que han sido parte de su vida le han pagado mal y por eso prefiere a su amor de ‘cuatro patas’.

Vestida de blanco Susy Díaz llegó con Chiky, entre sus brazos, a la veterinaria Animal Surco donde se realizó un matrimonio masivo por el ‘Día del Amor y la Amistad’.

“Me casé con Chiky porque no me hace la de Piqué, que es ‘yo los cachos te apliqué, también te piqué y la plata te quité” dijo la exrubia.

Chiky es tu amor más duradero.

Sí, me acompaña desde hace 18 años, me es fiel, no me engaña, no me abandona y me da tranquilidad. Tampoco me quiere quitarme mi departamento, ni me hace gastar dinero.

Con esto queda confirmado que no has tenido buena suerte en el amor.

Yo estoy decepcionada de los hombres por eso ahora tengo mi amor de cuatro patas. Imagínate me casé con Percy me pago mal, estuve con el Mero Loco como 14 años y me sacaba los cachos, el otro también. Me cansé, no quiero saber nada de los hombres.

¿Y Chiky fue el elegido?

Sí, justo en Animal Surco también se casaron chanchitos, conejos y varios perritos. Incluso había otro perro que me gustaba, un perro grande y negro, pero mi Chiky me acompaña desde hace18 años, no me abandonado y me da tranquilidad.

Susy Díaz participó en un matrimonio masivo que se realizó en la veterinaria Animal Surco

Chiky forma parte de tu vida...

Imagínate que salió en el video en que me revuelca el mar. Al comienzo sale levantando su patita y orina en la toalla. Desde esa época me acompaña, es parte de mi familia.

He visto que también estás arrasando en las discotecas del sur como DJ.

Sí, me contrataron de una discoteca en Punta Hermosa y va mucha gente, yo estoy con mi música electrónica con mi canción ‘bebe que la vida es breve’.

¡Qué buena frase!

Sí y a la gente le ha gustado.

Hablando de otro tema, ¿qué te dijo Florcita después que le recomendaste que no cante y se dedique a estudiar?

Es que Florcita estudió 5 años Ciencias de la Comunicación y estoy detrás de ella está para que saque su cartón de bachiller. Ella dice no tiene tiempo por los bebés, pero ya están grandes y yo los puedo ver. Ella tiene bastantes contratos como animadora y le va muy bien

Mejor que estudie y no cante.

Nosotras cantamos con la garganta, yo he sido su profesora de canto, por eso le he dicho que no cante con la garganta sino con el cerebro.

