Judith Bustos, La Tigresa del Oriente, comentó que mantiene una cercana relación con Elmer Molocho pero que no han retomado la relación sentimental, que tuvieron hace unos años. Además, detalla que en breve reabrirá su salón de belleza y spa porque aún ve lejano regresar a los escenarios.

“Con Elmer (Molocho) tengo una buena relación, estamos llevando una linda amistad. Hace poco viajamos juntos a Pucallpa para realizar la inauguración de un local y nos fue bien, gracias a Dios. Además, hemos aprovechamos para grabar el videoclip de una canción que lanzaremos en breve, pues aún quiero apostar por la música. Elmer es un buen compañero, nos conocemos mucho y por eso, seguimos trabajando algunas cosas juntos”, señala La Tigresa del Oriente.

¿Estas pensando en retomar los shows presenciales como otros artistas?

No, por ahora no pienso en hacer shows presenciales, creo que más adelante. Tengo las dos vacunas contra el coronavirus pero también hay que cuidarse. Por ahora estoy abocada a reabrir mi salón de belleza y spa, que está ubicado a la altura de la cuadra 3 de la avenida Canadá, en La Victoria. y volver a trabajar, pues necesito mantenerme con algo. Así que voy a volver a mis raíces, yo empecé así.

Tú tenías pendiente un viaje a Europa, ¿ya se concreto?

Así es, ya todo estaba programado y faltando dos semanas llegó la pandemia en Europa y todo se paralizó, se frustró mi viaje a París. Espero que se concrete pronto, pues allá mi música se escucha mucho y me estaban esperando mis fans.

‘YA ESTOY PROTEGIDA’

Hace unos días, Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, contó a Trome que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y afirmó que aunque está tranquila no ‘bajará la guardia’.

“Estoy feliz de haber recibido mi segunda vacuna y no he sentido ningún malestar, todo está bien. Con la primera dosis sentí que se me hinchaba el brazo, al día siguiente no podía levantarlo, tuve bastante malestar, pero a los tres días todo se fue, así de simple. Me chocó un poquito, pero ahora todo bien”, contó la cantante de ‘Un nuevo amanecer’.

Ahora que ya tienes las dos dosis de la vacuna. ¿Estarás más tranquila?

Sí, pero igual no hay que bajar la guardia. Hay mucha gente que se olvidó de la distancia social, del uso de las mascarillas, siempre hay que tener su protector facial y alcohol a la mano. Lo que le recomendaría a la gente es que no se descuide.