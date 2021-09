Tony Succar a Trome: “Estoy asombrado del talento que hay en La Voz Senior” | ENTREVISTA

Tony Succar es un reconocido productor musical y jurado de la voz senior, programa de Latina TV que cada noche es un éxito no solo por el talento de los adultos mayores sino por la historia que tienen detrás de ellos.

TROME llamó a Tony Succar para que nos dé detalles sobre esta experiencia de ser nuevamente jurado en la Voz Senior y que cuente detalles pocos conocidos de su vida. Además, de los proyectos venideros como productor musical.

¿Cómo te sientes tú de formar parte de la Voz Senior programa de canto que viene siendo un éxito?

El show está increíble. Desde que comenzó, yo sabía que era una cosa muy especial porque había mucha emoción y mucho talento. Además, de las historias que agregan mucha sustancia al programa y creo que la gente se está conectando mucho al ser una novedad y hay una buena dinámica entre los entrenadores. Entonces, hay mucha energía.

El éxito de este formato, ¿es la inclusión de mostrar el talento de la gente adulta?

Es un formato que es muy importante resaltar el mensaje. La sociedad definitivamente necesita eso en estos momentos.

Aunque también te hemos visto llorar por las mismas historias conmovedoras de los participantes

Cuando uno escucha ese tipo de historias y cuando ponen la familia primero, esos tipos de sentimientos que uno se encuentra en el programa, de verdad yo estoy ahí sentado por la carrera que he tenido y Latina confía en mi profesionalismo y me ha dado esta oportunidad. Entonces, yo quiero estar ahí y dar lo mejor de mí para estos participantes y quiero ser sus amigos. Esta es una gran oportunidad y gracias a todas sus historias, estoy aprendiendo mucho y dan una lección de vida para yo seguir creciendo como ser humano.

¿Cómo es la relación con tus alumnos en la “Voz Senior”?

A mi me ha encantado escuchar a todos estos participantes y estoy asombrado del talento que hay, combinado a eso con las historias que emociona y algunos que me han elegido, han resaltado mucho por el talento, la música que hacen, por donde vienen y el propósito de pertenecer al reality. Entonces, eso es lo bonito del programa que siempre te está sorprendiendo.

¿Cuál es el punto dé quiebre para que ustedes aprieten el botón y elijan al concursante?

Nosotros tenemos una cantidad de participantes por cada grupo. Entonces, nosotros no podemos apretar el botón para todo el mundo porque si no nunca acabará el programa (se ríe). Tenemos que ser estratégicos, pero al mismo tiempo llevarnos por el corazón. Algunas veces escuchas si la emoción te hace que aprietes el botón, algunas veces es la musicalidad y hay muchas cosas que cuando estás en un momento dudas si la estrategia tiene una voz muy parecida a otro que tiene lo mismo. Entonces, es como chocar y los otros entrenadores seguro que también tienen su estrategia. Nosotros estamos intentando armar nuestro equipo con los mejores para que alguien de nuestro equipo gane el reality.

¿Tú como asumes el rol de ser juez?

A mí me encanta esta oportunidad. Yo he tenido experiencia en Yo Soy, fue la primera vez que estuve como jurado, en un programa de canto. Es algo parecido porque estás escuchando talentos. Acuérdate que yo soy músico, productor y vivo más de estar creando en el estudio, pero en esta situación me gusta porque estamos participando de manera más profunda con cada participante donde nos reunimos y aportamos un poco a su carrera. Al final lo más importante que cada uno de los cantantes e interpretes de nuestro grupo sigan creciendo. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer dándole esa motivación para seguir cantando, ya que todos son muy buenos y puedan realizar sus sueños y hacerlos crecer para que sigan mejorando.

La Voz Senior: El dúo Pimpinela, Tony Succar, Daniela Darcourt y Eva Ayllón serán los entrenadores

¿Podrías profundizar qué tan buen futbolista eras?

Yo era mediocampista y era muy creativo al jugar. Jugué a nivel competitivo en Estados Unidos, pero cuando entré a la universidad ya no pude seguir jugando, sin embargo, era mi pasión número uno, en la vida siempre ha sido jugar al fútbol, competir y ser el mejor, pero no lo pude lograr. Así fue el destino, pero la pasión por el fútbol siempre va a estar y cuando juego con amigos es una sensación increíble y simplemente jugar en equipo y creo que mucho de esas cosas me ha enseñado en la música, especialmente como ser un buen líder o director de bandas. Como ser disciplinado porque para el fútbol tienes que tener disciplina y saber como manejar un grupo de personas y jugar en táctica. En la música es igual porque es mucha táctica y técnica. La pasión por el fútbol nunca morirá.

¿Jugabas a nivel competitivo?

Sí, yo jugaba a nivel competitivo en mi secundaria Miami Sunset Senior High School salimos campeones estatales de la Florida y campeones nacionales también. Éramos número uno en Estados Unidos. Teníamos el mejor equipo de fútbol de todo el sistema escolar público en secundaria. Recuerdo que conseguimos 33 partidos ganados y ninguno perdido. Y muchos de mis compañeros jugaron profesional como Luis Alberto Perea, que ha jugado en Perú. También mi promoción fue Alejandro Meleán que juega en Bolivia y enfrentó a Messi y Ronaldinho Gaucho. Yo me quedé en la Universidad estudiando música.

Luis Alberto Perea, el goleador en San Martín, ¿qué tal era jugar a su lado?

Le daba la pelota para que sea el goleador. Yo era más el creativo. Era muy bueno

¿Y conversas con Luis Alberto Perea?

El otro día me escribió por Instagram porque me vio en los Grammy. Su papá fue mi coach por mucho tiempo y siempre había aprecio. Entrenábamos juntos y él me decía que era un buen volante, ya que siempre me escogía en sus equipos para que lo haga goleador, ya que definía muy bien. Además, era imposible quitarle la pelota porque físicamente su cuerpo es demasiado grande y te sacaba. Era una pesadilla poder marcarlo.

¿Tu carrera dio un giro rotundo tras ganar los Grammy?

Sí, claro, definitivamente el Grammy fue el momento más importante e histórico, aunque gané dos esa noche, el primero fue como me levantó y me dio un empuje de motivación impresionante y desde ahí mi carrera cambió completamente. Yo creo que si no hubiese ganado el Grammy, yo tal vez no hubiese estado en la “Voz Senior”, ya que esas cosas ayudan mucho para seguir creciendo. Acuérdate que yo soy instrumentista, no soy cantante. Entonces, hacer un nombre en esta industria hacer un nombre como artista popular sin cantar hoy en día es casi imposible. Para un músico, que la gente lo vea popular, es muy difícil, yo siempre quise ser como Tito Puente y ahí voy en esa misma línea.

Tuve la suerte de charlar con Américo en dos ocasiones, ¿y él me comentó que le gustaría trabajar contigo?

Yo trabajé con él una vez, en Chile, para tocar con él junto a unos músicos míos, fue muy chévere trabajar con él. Es un extraordinario cantante y quisiera colaborar con él en el estudio. Él grabó una de sus canciones en mi estudio en Miami, pero nunca hemos colaborado como que trayendo a él a la salsa o yo a la cumbia, ya que podría ser una fusión interesante. Tengo que llamarlo y quedamos con eso en pendiente.

¿También Américo nos contó que quería hacer un nuevo hit junto a Amy Gutiérrez y contigo?

Exacto, él me dijo eso. Él es muy fan de la voz de Amy, al igual que yo, ya que ella es una de las mejores cantantes de Perú y sería muy bacán trabajar juntos.

¿Qué consejos le darías a los chicos que anhelar a ser músicos como tú?

Hay muchos consejos que uno le puede dar a la gente porque requiere demasiado esfuerzo y como somos muy minoría, la puerta es angosta, para poder entrar ahí solamente entra uno de miles ¿no? Para poder sobresalir tienes que trabajar durísimo y ser experto en lo que hagas, pero no solamente en una cosa, sino en múltiples áreas de lo que es la industria. No solo enfocarte en la parte musical y tu instrumento, también en marketing, redes sociales, creación de contenido que hace que una marca se establezca. Recuerda que cada persona que estamos en una industria es una marca y por eso, hay que desarrollar un buen plan para poder llegar a donde quieres llegar. No va a ser fácil, pero no es imposible.

¿Por qué crees que algunos participantes te prefirieron cuando los otros tres jurados también apretaron el botón en la “Voz Senior?

Los participantes que me han elegido cuando los jurados voltean son personas que no solamente canta, sino que son compositores, tocan algún instrumento, les gusta todo tipo de género o le gusta la fusión y como yo represento todo eso, y me ven como un productor. Ven la oportunidad de explotar otras cosas más allá de solo la voz. Acuérdate de una cosa, el artista no solo es voz sino todo un paquete y la música acompaña eso y tiene que ver mucho el reportorio, la manera de cantar una canción, el arreglo musical y todo eso que te digo, aunque nosotros estamos concentrados que salga increíble habiendo una buena interpretación, siempre mi inquietud dará que yo escuche a la banda y dé sugerencias en el arreglo musical y damos sugerencias en el tono de la canción. Nuestra labor es dar detalles que ha resultado mi equipo es muy competitivo a nivel musical y eso hace mi vida mucho más difícil porque tengo que elegir al ganador de mi equipo para enfrentarme a los mejores de los otros equipos.

¿Les han comentado si va a ver otra edición de la “Voz Senior”?

No me han dicho nada, pero seguro que va a ver otra temporada y va a ser un hit porque es imposible después del éxito que está teniendo no hacerlo otra vez. Yo creo que mucha gente que no sé animó a venir van a querer entrar y hay que siempre dar la oportunidad a todas esas personas que son un homenaje a la vida, personas de la tercera edad, ya que todos se merecen mucho respeto y admiración. Decidir estar en un programa así es un gran reto y enseñanza para la humanidad.

¿Hace poco también ganaste un premio con tu

“Más de mí”, documental de Tony Succar, ya está disponible en Movistar Play. (Foto: Tony Succar)

documental “Más de mí”?

Eso fue una sorpresa para mí, un día, abrí la computadora y me llegó un email que había ganado. Obviamente, nosotros estamos comenzando a promocionar ese documental y está disponible en Movistar Play, Apple TV y plataformas digitales. Entonces, hemos mandado el documental a varios festivales y este festival de Cannes lo escogieron y para mí fue increíble. También vamos a presentarlo en octubre en un festival latino en Los Ángeles, donde van a poner mi documental en la primera noche en la alfombra roja en un teatro en esa ciudad. Asimismo voy a tocar y va a ser un gran evento para mí comenzando una carrera de director, que yo no tengo mucha experiencia en eso, pero ya voy haciendo más programas de televisión y puedo estar en producciones mías como director y producción musical.





¿Alguna colaboración tendrás con algún cantante internacional?

Justamente, estoy trabajando con Luis Enrique una canción, que va a hacer un hit, créeme que así será. Estoy trabajando dos canciones con la India y también estoy trabajando un tema mío con Gian Rodríguez, que es uno de mis cantantes que está en mi proyecto y también hay un proyecto con un artista invitado Noel Schajris. Estoy colaborando bastante, ustedes me ven en televisión en “La Voz Senior” y cuando salgo de ahí, estoy en mi hotel trabajando haciendo música. Acá puse mi pequeño estudio, así que la música nunca para y estamos promocionando un tema que se acaba de llamar “Tú mejor equivocación”, un temazo increíble con trap y salsa, en una colaboración con mi hermano. Los invito a todos para que puedan oírlo en plataformas digitales.

¿Cuándo sale la colaboración con Luis Enrique?

No tengo fecha todavía porque estamos coordinando como va a ser la grabación del vídeo, pero el tema ya se terminó. En ese tema también participa Sheila E, una gran artista de San Francisco. A ella la van a premier con el Grammy a la excelencia y tiene una carrera que no ha llegado a Latinoamérica, pese a que toca música latina, pero ha trabajado con Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince y con todos los mejores del mundo. Ella es timbalera, toca conga y batería. En realidad es un proyecto de ella que me llamó a mí para producir y yo traje a Luis Enrique. Entonces es un trio puro power y el tema de salsa es muy bailable. Es una salsa con pop, dance, una locura

¿Qué presentaciones tienes?

El 6 de noviembre estoy en New Jersey presentándome en un teatro muy bonito. Tengo un show confirmado para el próximo año en Puerto Rico y poco a poco estamos volviendo al escenario.

¿Te animarías a hacer nuevamente cumbia?

Sí, porque Christian Yaipén es un amigo mío, yo lo quiero mucho y quiero trabajar con él, lo admiro bastante. Creo que Grupo 5 son los líderes en el género de la cumbia, y me gustaría trabajar con ellos como sucedió en “Ritmo de mi corazón” junto con Gian Marco, que fue un éxito.

¿Algo que le quieras contar a los lectores de Trome?

Estoy agradecido con el público y los invito a que escuchen esta nueva canción “Tu mejor equivocación”, ya que es algo que le tengo mucha fe porque es una canción que le estoy arriesgando bastante, en cuestiones de cambiar el sonido de la salsa, en evolucionar el género, quiero que la gente joven se conecte con la música y la única manera es hablar como ellos, hacer música como ellos e involucrar sonidos frescos de la música urbana, pero sin perder la esencia de la salsa. Sabes que cuando haces algo nuevo estás abierto a muchas críticas, pero al mismo tiempo es la única manera de poder crecer y poder evolucionar el género. Necesitamos atrapar a esa juventud y hacer música fresh.

TE PUEDE INTERESAR: