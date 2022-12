Tula Rodríguez llegó a las instalaciones de ATV y aunque dejó en claro que no asistiría al programa de Magaly Medina, recalcó que no le desea nada malo a la ‘Urraca’, quien la ha criticado duramente por la relación que tuvo con su difunto esposo Javier Carmona. La conductora afirma que nada de lo que digan la puede afectar salvo que se metan con su hija o su padre, y se alista para conducir el ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ este 31 de diciembre.

“No voy (al programa de Magaly) porque no me han invitado y otra porque no me interesa ir. La verdad uno tiene que estar donde quiere estar, ya estoy adulta para que alguien me presione donde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasa, porque nada se descarta en esta vida, va ser cuando uno quiere ir”, dijo Tula durante la conferencia de prensa para anunciar el especial ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se emitirá este 31 de diciembre después de ‘JB en ATV’.

¿Tu negativa de ir al set de Magaly es porque te molesta lo que dijo de ti durante este tiempo?

Te soy sincera, muy pocas cosas me afectan ya. Cuando uno pierde lo que más ama que es a tu esposo y a tu mamá, ¿crees que me puede importar lo demás? Solamente cuando se trata de mi hija y mi padre, lo demás estoy con cuero de chancho y con celulitis. A veces, veo en las redes sociales y digo: ¡Ayyy!, pero no porque me afecte sino porque a veces la gente tiene cargas y desea botar veneno. Y yo la verdad, que a Magaly no le deseo nada malo y estoy segura que ella tampoco a mí, es más no creo que me tenga en su cerebro y yo tampoco a ella en el mío, entonces para qué irse peleando por la vida, yo no tengo guerras con nadie.

El próximo año vuelves a la TV .

El otro año me verán, voy a protagonizar una novela de Michelle Alexander y también hay otras ofertas de trabajo.

¿Extrañas la televisión?

Sí, han sido cinco años maravillosos en los que he vivido de todo y estoy muy agradecida al canal, a la productora, a mis compañeros de trabajo por apoyarme, por ser mi soporte en los momentos más críticos de mi vida, pero uno va cerrando ciclos, quemando etapas y creo que lo vendrá el próximo año me tendrá contenta. Me gusta el contacto con el público, la música, la animación, ya cuando regrese del viaje que haré con mi hija y familia, en enero, les contaré las novedades.