La actriz Amparo Brambilla indicó que se divierte mucho viendo la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ e incluso señaló que no pierde las esperanzas de volver actuar en la serie, donde interpretaba al personaje de ‘Vanessa Camacho’. “Me encanta ver ‘Al fondo hay sitio’ porque han puesto nuevos personajes, están refrescando la serie y las historias, así que me parece que está bien bonita”, precisó la actriz.

En la ficción todo puede pasar y su personaje podría reaparecer en la serie...

Gracias a Dios que no me mataron en la segunda temporada, así que todavía hay probabilidades de volver. No pierdo las esperanzas.

Entonces, ¿Le gustaría volver actuar en ‘Al fondo hay sitio’?

Claro que sí. Tengo muy lindos recuerdos. Para mí, fue una etapa maravillosa en la que se me permitió que la gente joven me conozca, así que estoy muy agradecida con Efraín Aguilar y Gigo Aranda, quienes fueron los que me convocaron aquella vez.

¿No la han llamado en esta nueva temporada de la serie?

Por ahora, no, pero me encantaría volver.

Por cierto, ¿Hay alguna novedad con el teatro?

Sí. Estoy súper feliz porque volveré al teatro el 27 de octubre en el auditorio de Miraflores, donde se estrenará la obra ‘El último estreno’. Volveré a las tablas después de casi tres años por la pandemia, así que estoy emocionada y contenta de volver.

Se emociona al hablar de su regreso al teatro...

Así es porque los artistas sino vivimos en esto (mundo de la actuación) nos sentimos, de alguna manera, deprimidos o como que nos falta algo. El teatro y actuar nos da vida.

¿Hasta cuándo irá la temporada de la obra teatral?

Debutamos el jueves 27 de octubre con la obra ‘El último estreno’ y estaremos todos los jueves de noviembre, así que los esperamos a que vayan a ver la obra porque está hermosa.





