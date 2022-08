La modelo Carol Reali ‘Cachaza’ desmintió que su relación sentimental con el integrante de ‘EEG’, Rafael Cardozo esté atravesando una crisis, tal como se empezó a especular a raíz que la ‘garota’ no usa el anillo de compromiso. Además, contó que no tiene apuro en casarse y que aún no tienen fecha para la boda, porque ambos están más enfocados en seguir trabajando.

“ Mi anillo lo uso en ocasiones especiales, me da miedo salir a las calles con la joya, así que lo tengo bien guardadito ”, sostuvo ‘Cachaza’, quien asistió al concierto de Tini y se lució con un grupo de amigas. “He venido a divertirme un rato, sin el novio porque él está trabajando, de viaje y me tocó salir con mis amistades”, mencionó.

Me imagino que te da temor usar el anillo, sobre todo, porque hay mucha delincuencia en el país...

Sí. Me da mucho miedo la delincuencia, no lo saco de casa porque ‘Rafa’ (Cardozo) se demoró muchos años para regalarme el anillo, así que lo tengo que cuidar bastante.

Se especuló que Rafael y tú estaban distanciados y que por eso no usabas el anillo...

Para nada. Estamos bien.

¿La boda será este año?

Aún no se sabe. Es un poco complicado juntar a las dos familias, estamos enfocados en el trabajo y no tenemos apuro (por casarse). Este año habrá muchas bodas, así que tomamos las cosas con tranquilidad y calma.

¿Te gustaría tener una boda grande?

Somos (personas) simples, pero tenemos muchos amigos y veremos bien las cosas. Podría ser algo grande o pequeño, pero queremos contar con la presencia de las personas que queremos.

¿Planean encargar un bebé antes de la boda?

Creo que después, el bebé llegará después. Tenemos que seguir trabajando y todo se irá dando paso a paso.

LE DARÁ OTRO ANILLO.

Cabe mencionar que Rafael Cardozo indicó que le regalaría otro anillo a su novia Carol Reali, con el fin que lo use de forma diaria y que la sortija de compromiso lo guarde por precaución.

“El anillo que le di es costoso y lo usa depende al sitio donde va, pero si va a la calle, no... lo deja bien guardadito. Ella (Carol) debe utilizarlo en ocasiones especiales, no todos los días. Me han dado una gran idea, le regalaré otro para el uso diario y este (de compromiso) para ciertas ocasiones”, declaró Cardozo en el programa ‘En boca de todos’.