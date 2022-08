La actriz Camucha Negrete salió en defensa de la conductora Gisela Valcárcel, luego que Magaly Medina señalara que la rubia está subidita de peso y que debería ejercitarse más. Además, la expresentadora de televisión contó que no ve televisión peruana por recomendación de su médico.

A Gisela Valcárcel le han criticado y han asegurado que está un poco subida de peso... ¿Qué le parecen esos comentarios?

Ay, ¡por favor! Esa señora (Valcárcel) está regia para la edad que tiene. Es una mujer que debe tener 58 o 59 años, pero está regia. No nos fijemos en eso (físico), sino en lo que está haciendo y tratando de dar al público. ¿Por qué la escarban? No sé por qué el afán de molestar. Hay que ver y resaltar lo que está dando al público. Eso es lo importante, la distracción que da al público, así que apoyemos y no seamos tan envidiosos.

Las críticas han sido por parte de Magaly Medina...

No sé por qué no la veo (a Medina).

¿Por algo en especial?

Veo muy poco la televisión nacional, veo los programas contados, porque no deseo saber nada de lo que está pasando. Mi médico me prohibió ver noticias, no veo cosas negativas. ¿Para qué? Después voy a dormir con algo que me está afectando o doliendo porque eso (noticias) te quedan en la memoria. Ya es suficiente con lo que estamos viviendo o pasando para seguir cargándonos más. Apoyémonos entre todos, tratemos de ser diferentes personas. Pertenezco a una organización de yoga espiritual y uno de los ejercicios que se hace es no ver cosas tóxicas ni tener pensamientos negativos, así que ya me alejé de eso.

¿Cree que el programa de Magaly Medina es tóxico?

No considero nada, cada uno es libre de hacer lo que quiera hacer con su vida. Cada ser humano es único, lo que a mí me parece mal, quizá a ti no.

Por cierto, actuará en la película ‘Mundo gordo’, que se estrena a nivel nacional el 01 de setiembre... ¿Cuáles son sus expectativas?

Creo que nos va a ir muy bien porque es una comedia muy deliciosa y he trabajado con un grupo humano extraordinario. Hay actores lindísimos y todos son muy talentosos.

¿Qué otro proyecto tiene?

Seguiré actuando. Felizmente que la pandemia ya está perdiendo fuerza, ahora estoy grabando ‘La rosa de Guadalupe’ peruana, tengo varios guiones y eso me pone muy feliz.

