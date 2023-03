‘The last of us’ 1x09 es el nuevo episodio que estrenará HBO Max. La serie es una adaptación del videojuego homónimo realizado por la desarrolladora Naughty Dog y está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A continuación, conoce cuándo, a qué hora y cómo ver el último episodio de la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y que se ha convertido en uno de los éxitos del 2023.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el final de temporada de ‘The Last of Us’?

El último capítulo de la serie basada en el videojuego homónimo se estrenará en HBO Max el domingo 12 de marzo. Debido a la emisión de los Premios Óscar que se realizarán este domingo, el capítulo 9 de ‘The Last of Us’ se estrenará en otro horario.

A continuación, los horarios de distintos países para ver el octavo capítulo de ‘The last of us’:

7:00 p.m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

8:00 p.m. en Perú, Ecuador y Panamá.

9:00 p.m. en Estados Unidos y Venezuela.

10:00 p.m. en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

¿Qué pasará en el final de temporada de ‘The Last of Us’?

El último episodio de la primera temporada mostrará como Joel y Ellie llegan al centro de las Luciérnagas. Además, en los adelantos se mostró que mostrarán a la madre de Ellie.

¿Cómo ver HBO Max en vivo, el final de 'The Last of Us'?

El noveno capítulo ‘The last of us’ se puede ver desde plataforma de streaming HBO Max el domingo 05 de marzo de 2023. Solo necesitas una suscripción para poder ver la serie desde tu smart tv, tablet, pc y dispositivo móvil.

¿Habrá temporada 2 de The Last of Us’?

Se ha confirmado por parte de HBO Max y Warner que si se lanzará una segunda temporada de ‘The Last of Us’. La fecha de estreno aún no ha sido confirmada.

¿Cuál es el tráiler de ‘The last of us’ Us 1x09?

