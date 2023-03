¿CÓMO? Gabriela Herrera confesó que no quería ingresar a “El Gran Show” de Gisela Valcárcel y que prácticamente fue “obligada” por Sergio George, con quien en ese entonces estaba trabajando en un tema musical.

“No quería, no era la temporada a la que yo quería ingresar y yo ingresé porque otra persona me obligó a entrar, porque yo iba a trabajar un tema musical (¿Sergio George?) Claro, me obligaron porque era parte del trabajo que estaba haciendo”, explicó a El Flaco Granda.

Incluso, indicó que el mismo Sergio George la llamó. “Yo le dije no puedo porque era justo la fecha de mi cumpleaños y yo el 7 estaba viajando, tenía todo comprado (...) Me llama y me dice: No, tú vas a trabajar conmigo y tienes que hacerme caso, así que entras porque entras”, indicó.

¿Qué pasó con Gabriela Herrera en El Gran Show?

Según Gabriela Herrera, pasó duros momentos en El Gran Show e incluso pensó en renunciar debido a la polémica que se generaba sobre ella.

“Era más quien hacía más show para la gente. No era un concurso de baile, era cualquier cosa menos un concurso de baile. Me sentía reprimida, deprimida, me sentía fastidiada, sentía el bullying demasiado fuerte”, manifestó.

