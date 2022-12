El Gerente de Programación de América Televisión, Jorge Grippa confirmó que Gisela Valcárcel aún no ha renovado contrato para continuar en el canal el próximo año y que todo se debería a que la popular ‘señito’ aún no define lo que desea realizar en el 2023.

Sr. Jorge, sabemos que Gisela no estuvo en la pre venta del canal y ella deslizó que se vienen novedades para el próximo año... ¿Ya renovó contrato con el canal?

Bueno, hemos tenido varias reuniones con Gisela, siempre, casi todos los años pasa lo mismo al final del año. La tenemos en cuenta y ella nos tiene en cuenta a nosotros también, así que vamos a seguir conversando con ella. Nosotros queremos que se quede.

Entonces, ¿Todavía no ha firmado contrato?

No hay nada firmado, pero hay mucho hablado.

El hecho que aún no renueva... ¿Se debe a un tema de negociación o quizá porque desea cambiar de formato de programa?

Falta cerrar el tema de lo nuevo que quiere hacer Gisela para el próximo año y ver otras cosas que podríamos hacer. Por ahí va la cosa.

Por cierto, ‘EEG’ cumplió 10 años, sin embargo, algunas personas comentan que el reality ya está desgastado...

Creo que la producción ha sabido darle esa vuelta y por eso se mantiene durante muchos años. Hoy le dieron una vuelta, han traído muchos chicos nuevos, de los cuales varios se van a quedar y serán la nueva generación de ‘Esto es guerra’, así que creo que tiene para un rato más el programa.

Aparte de María Pía Copello y Carlos Vílchez, ¿Habrá nuevos jales para el canal?

Por ahora, no.

Se rumorea que Sheyla Rojas regresaría a ‘América Televisión’...

No la tenemos en cuenta todavía.

¿Cómo cierran el 2022 con respecto a las producciones del canal?

Cerramos con mucho gusto el 2022, nos ha ido súper bien en todas las producciones nacionales, así que hay que seguir apostando por la producción nacional y en eso estamos. Van a continuar las series, Michelle Alexander tiene tres novelas nuevas para el próximo año y estamos viendo qué más haremos. Siempre apostando por la producción nacional, de todas maneras.





Cabe mencionar que la conductora comentó semanas atrás que no le fue fácil regresar a la televisión, tras casi dos años de para por la pandemia. “Conseguir a los artistas durante este año fue difícil, algunos ya no vivían acá y otros no salían de sus casas por la pandemia. Luego, se dieron las presentaciones en las que una sola persona estaba en el escenario, en otras, un grupo de bailarines y después venía el llegar a tiempo para que el público se divierta. Realmente todo ha sido un aprendizaje para mí”, mencionó Valcárcel durante una transmisión en vivo que realizó a través de sus redes sociales.









