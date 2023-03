La cantante Giuliana Rengifo contó que se está volviendo a dar una segunda oportunidad con su ‘osito’, el empresario John Silva, con quien retomó su relación y dentro de poco cumplirán cuatro meses de relación sentimental.

Giuliana, ¿Es verdad que regresaste con tu ‘osito’?

Ya mejor no digo nada, sino quedaré como Magaly (Medina) o me dirán inestable porque terminan y vuelven, así que no hablaré más con respecto a mi vida sentimental.

Pero toda relación tiene sus buenos y malos momentos…

Eso es verdad.

¿Sigue en pie los planes de irse a Hawái?

Ahora estamos viendo full proyectos de trabajo, la situación para los músicos está paralizada, así que no veo conveniente viajar en estos momentos, además, este mes es fregado porque soy madre de tres hijas. Una está en la universidad, la otra en secundaria y la chica en el colegio, así que quiero producir y veo complicado viajar. Siempre he demostrado que primero soy madre que mujer, así que mis hijas están antes que cualquier persona o viaje de placer . Además, ando muy ocupada porque mi boutique ‘Giuliana Rengifo’ se mudó al emporio comercial de ‘Gamarra’ y ahora nos podrán encontrar en la galería ‘Gama’. Me estoy dando el tiempo para ir a la tienda, atender a las clientas y supervisar todo.

¿John sigue en Lima?

Sí. Está en Perú, tiene sus negocios en Lima, así que también anda a full. Estoy tranquila, feliz y ambos estamos bien. No nos apuramos en nada, queremos llevar las cosas con calma para ver si la relación funciona. Ya vamos a cumplir cuatro meses.

GIULIANA Y ‘OSITO’ INSEPARABLES

Cabe mencionar que el empresario John Silva radica en Miami, pero llegó a Lima el pasado 13 de febrero para celebrar su primer ‘San Valentín’ junto a la cantante piurana.

“John llegó a Lima hace unos días, pasamos nuestro primer ‘San Valentín’ juntos y me sorprendió. Me obsequió rosas, regalos bellos, te juro que me sorprendió. Se lució muchísimo. Me dio regalos caros, pero eso es lo de menos . El detalle es que te sorprendan o engrían. Yo también le di un detalle. Él tiene de todo, así que lo mío solo fue un lindo detalle. Estamos felices, John es una buena persona, pero mi prioridad siempre será trabajar y lograr mis metas por mis hijas. ¿Si estoy enamorada? Estoy ilusionada porque hace mucho tiempo que no salía ni estaba con alguien, pero voy con calma y pisando fuerte para que nada me afecte después”, indicó.