NO FUE FELIZ. La mexicana Brenda Zambrano habló por primera vez sobre su relación con Guty Carrera y confirmó que está en tratamiento psicológico luego de ponerle fin a su romance con el peruano. La exintegrante de Acapulco Shore afirmó que durante su relación dejó de ser ella misma y evitaba salir o invitar a sus amigos a la casa porque su pareja se molestaba con ella.

“Estoy en terapia y la psicóloga me dijo que va doler y le digo: “Yo ya sufrí y lloré en la relación” (...) Ahora soy libre, me puedo vestir como yo quiera, puedo salir a donde quiera, llegar a la hora que quiera. En esa relación, me sentía que no era yo porque, como siempre muchas veces, ponemos primero a la otra persona. Siempre él era primero o era: “No voy a salir porque se enoja, no quiero que mis amigos vengan (a mi casa) porque se enoja” , expresó en una entrevista con Doble G.

En otro momento, la modelo explicó que terminó con Guty Carrera porque no era feliz. “Todo se fue a la mierda porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él, no soy feliz (...) Yo nunca sentí que él se pusiera una vez de mi lado, nunca sentí eso (...) No me sentía cómoda ni en mi casa”, agregó.

Brenda Zambrano sobre Guty Carrera: “Le molestaba mucho mi pasado”

La chica reality afirmó que Guty Carrera siempre se molestaba con ella y le reclamaba su pasado. “Hay un problema (...) A él le molestaba mucho mi pasado, mi pasado de Acapulco Shore, me decía: pero tu lo hiciste (...) Yo siempre di una imagen que tenía una relación perfecta”, añadió.

“Yo no le estoy sacando su pasado porque sé que él tenía muchos problemas (...) Él sabía que a mi me dolía mi pasado por qué está cantándome mi pasado y por qué eres mi novio si sabes lo que vengo arrastrando y yo lo normalicé”, enfatizó.

