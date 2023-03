Janet Barboza está nuevamente soltera, dio por terminada su relación de cinco años con Miguel Bayona y dice que está muy sabrosa para ser ‘sugar mommy ’, no le gustan los hombres metrosexuales y tampoco está en busca del amor.

Janet ahora que estás soltera, te están buscando galán en ‘América hoy’...

No estoy buscando nada, así como estoy soy feliz. Soy una mujer que disfruta mucho de su soledad, es más, considero que en los tiempos en los cuales he estado sola he producido muchísimo para mi hogar, para mí como mujer.

¿Eres una mujer práctica?

Estar en pareja es muy bonito, pero también te quita mucho tiempo. En mi caso mi hija es una mujer adulta, profesional, gana su dinero, viaja cuando quiere y no tengo mayor responsabilidad en la vida. Ni siquiera mi madre que vive maravillosamente bien, tiene sus alquileres en Barcelona.

Entonces, ¿descartados los chibolos?

No quiero ser la ‘sugar mommy’ de nadie, estoy demasiado sabrosa para eso.

¿Y un sugar daddy?

No, eso siempre lo digo en broma. En realidad, no quiero nada, si aparece algo, bacán. Siempre he sido muy light en ese aspecto, no creo en matrimonios.

Pero sí en el amor...

Sí, creo en el amor, me gusta el amor y si está, lo celebro, si no también.

A lo mejor porque eres una mujer independiente te has vuelto un poco exigente en el amor.

No es que sea exigente, pero no quiero que venga nadie con mochila a atormentarme la vida con sus problemas.

Pero como dicen: el amor llega cuando uno menos lo espera. ¿Te puede sorprender?

Sí, pero lo que pasa es que he estado con Miguel cinco años en una relación muy bonita con sus altibajos, con distancia y todo. Cuando terminé con Jean Paul (Strauss) estuve tres años sola, por ejemplo. Cuando terminé con mi expareja ‘Chema’ (el español) estuve cuatro años soltera. Entonces a mí me gusta mucho mi independencia, mi soledad.

Janet Barboza dice que no le gustan los hombres que pasan más horas que ella en el baño arreglándose. (Foto: difusion)

¿Eres de las personas que ‘guardan luto’ y cierra una etapa antes de iniciar otra?

Totalmente, eso es.

Porque ahora se acostumbra que terminas con alguien y al mes ya estás con otro…

Sí y no entiendo eso, me da la sensación de que no tienes tiempo de conocerte. Si saltas de relación en relación en qué momento quedas tú.

¿Entonces no te crearías una cuenta en Tinder para buscar pareja?

Ja, ja, ja, no... pero no le veo nada de malo a conocerse por redes sociales porque a ‘Chema’ lo conocí por Facebook.

Hay parejas que se han logrado conociéndose por redes sociales...

Yo no quiero ser la bruja del amor, pero las parejas cada vez se logran menos. O sea, se logran para las redes sociales, pero no sabemos qué es lo que pasa realmente.

En estos tiempos si tu pareja te deja de seguir en redes es porque terminaron y si le da ‘like’ a la foto de una chica te está siendo infiel.

Correcto, además los hombres se demoran en el baño 5 horas y es para ver redes sociales, no hay nada oculto. Todas las mujeres se quejan de eso.

Pero también te puedes ‘demorar’ en el gimnasio o el sauna...

Ja, ja, ja, lo que pasa es que ahora con las redes todo está a la mano. Antes para encontrarte con alguien tenías que salir al gimnasio, al centro laboral o en un centro comercial. Ahora ya no necesitas salir para conocer a gente, está a un clic.

Ahora que estás soltera, ¿hay galanes que te ‘tiran maicito’?

Después del casting que me han hecho en el programa, no sabes lo que son mis redes sociales, me mandan mensajes internos, ya ni los leo porque son demasiados.

¿Se te mandan con todo?

Hay muchos caballeros románticos. Es muy bonito porque me envían ositos, rositas, corazoncitos, otros me dicen que tienen para el pollo a la brasa, ja, ja, ja. El peruano es muy enamorador, pero también medio ‘picaflor’.

¿Cuáles son los requisitos que debe tener el futuro galán?

S oy de la escuela antigua. Me gustan los hombres que tengan su barbita, pelo en el pecho , ahora los hombres se depilan todo. ¿Por qué hacen eso?

¿No te gustan los metrosexuales?

No podría estar con un hombre que se demora en el baño arreglándose más que yo , ni hablar. Yo respeto todas las tendencias, las modas, pero no es lo mío. A mí me gusta que sea como medio bárbaro, un recién salido del horno, una cosa así, ja, ja, ja.

Te gusta bárbaro, pero solo en lo físico...

Por supuesto que estamos hablando de lo físico. Me gusta un hombre que sea respetuoso, encantador, que sea seductor.

¿Que te enamore?

Sí, pero sobre todo que tenga tema de conversación. Para mí es fundamental una persona que te hable, que sepa expresarse bien, ojo hasta para amigos es importante. Ya con Edson tengo suficiente como metrosexual, ja, ja, ja.