NO ACLARA. Jazmín Pinedo fue entrevistada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando llegaba a las instalaciones de América TV. La ‘chinita’ volvió a hacer hincapié sobre las declaraciones que tuvo contra Latina cuando se presentó en ‘Reinas del Show’, pero también le preguntaron por su presunta enemistad con Karen Schwarz.

En el programa de Gisela Valcárcel, la modelo rompió su silencio sobre el casi medio millón de soles que tendría que pagar a Latina por incumplimiento de contrato. En el set de baile, Jazmín aclaró que piensa llegar a la última instancia que es el Poder Judicial.

En declaraciones a ‘peluchín’ y Gigi remarcó que “todavía no he sido la mitad de clara, falta un montón por eso mi sorpresa que lo hayan hecho tan público”.

Respecto a su supuesta enemistad con Karen Schwarz, la ‘chinita’ no lo desmintió, sin embargo, sostuvo que ya lo ha hablado con anterioridad, pero sorprendió cuando dijo que no se ha comunicado por Whatsapp con ella cuando fue Karen quien remarcó que han conversado.

“Yo estoy super bien y de ese tema yo he hablado un montón de veces, no lo voy a estar recalcando a cada rato, ¿un Whatsapp? No”, sentenció.