Leysi Suárez aseguró que su esposo Jaime la Torre Vásquez no se pone celoso de los sensuales shows que realiza y resaltó que trabaja no por necesidad sino porque es una mujer independiente y le gusta pagarse todos sus engreimientos.

“Gracias a Dios que tengo full chamba, tengo todo el mes de abril copado, trabajo en restaurantes, discotecas y cumpleaños también porque chamba es chamba. Ahora está de moda la canción de Anitta (‘Envolver’) y la gente me quiere ver bailar. El público paga su plata no para ir a ver a Leysi Suárez en vestido, sino a verme más sexy y divertida. La gente desea estar más con su artista, así que les doy diversión, jugamos, hay regalos y también interactuó con mi público”, refirió Suárez, quien este 31 desfilará en el aniversario de ‘Agencia Hola Lima’, que se realizará en el Centro de Convenciones Bolívar.

¿Nadie ha intentado sobrepasarse en algún evento?

Nunca he tenido algún problema, ando con la seguridad necesaria y todo normal. A mí no me molesta que un fas me agarre la cintura para una foto, no me parece una falta de respeto ni me incomoda.

¿Tu esposo Jaime respeta tu trabajo?

Sí. Él trabaja en otro rubro, tiene una empresa constructora, como familia nos va muy bien, pero siempre he dejado claro que así tenga mi esposo que me pueda mantener o me diga que ya no me dedique a trabajar... lo seguiré haciendo. Él sabe que no me lo puede decir porque a mí me encanta lo que hago. Soy artista, me gusta trabajar, viajar, manejar mi plata, comprarme lo que se me da la gana y ser una mujer independiente. Trabajo desde los 15 años, no voy a dejar de trabajar, él y su familia lo sabe. Estoy acostumbrada a tener mi plata, si quiero regalar algo, lo hago y si quiero invitar a cenar a todas mis amigas también, sin embargo, agradezco a la vida por tener un buen hombre a mi lado.

¿Te comenta algo sobre los shows que realizas?

No es que me diga que le gusta verme, evita verlo y tampoco me pregunta mucho sobre el tema de mi trabajo, pero él sabe que lo que hago es un show.