Con casi 12 años frente a la conducción de espacios periodísticos en Latina, Lorena Álvarez celebra el respaldo del público y aplaude que hayan liderado en rating en la la cobertura que hicieron por ‘Fiestas Patrias’, además, resaltó que la credibilidad del periodista es pieza fundamental para mantenerse vigente en pantallas.

“Es un honor que la gente confíe en Latina, en todo el equipo, en el trabajo y que en grandes coberturas informativas (’Perú Festeja 200 años’ por ‘Fiestas Patrias’) nos prefieran. Buscamos siempre hacer lo mejor, termina una cobertura y ya estamos pensando en cómo podemos hacer mejor la siguiente. Es gratificante que la gente responda de esa manera y con tanto cariño el trabajo que hacemos. En una gran responsabilidad que confíen en nosotros, en tiempos donde los medios hemos recibido muchas críticas y que la gente te siga eligiendo... es digno de admirar, agradecer y nos compromete aún más”, expresó la líder opinión.

¿Es complicado mantenerse vigente tantos años en televisión?

Siempre he dicho que el periodismo es una carrera de largo aliento y la televisión muchísimo más. Hay que ser trasparente, honesto y que nada afecte tu credibilidad porque el mayor intangible de un periodista es su credibilidad. Si no te creen menos aún te van a ver, entonces, eso es muy importante, trabajar en tu credibilidad, ser autentico, en mostrarse a la gente cómo eres, con tus virtudes, defectos, errores y saber corregirte. Creo que es eso, tener la habilidad de ir aprendiendo e ir construyendo una imagen autentica. La gente reconoce eso, que no es una pose, no es un personaje sino un ser humano.

Hay muchos periodistas que han perdido un poco o mediadamente la credibilidad durante esta campa política...

Siempre he dicho que la credibilidad es tu intangible, es lo más importante en un periodista, te lo llevas a cualquier miedo y formato en cual trabajes. Si renuncias a tu credibilidad, mientes, engañas, falseas información o haces pasar tu opinión como información... la gente se da cuenta. El público es sumamente inteligente, perspectivo, empático y se dan cuenta con los que en verdad están trabajando en el periodismo porque aman el oficio, y aquellos que se sirven del oficio.

¿Piensas retomar el lanzamiento de algún libro?

Sí. Sería un sueño poder concretarlo y hacerlo posible en el 2021. La pandemia puso en marchas muchas cosas, pero ya llega el momento de retomarlo y me siento lista. Tengo un libro pendiente, ya está el título listo, además, tengo pensando escribir tres libros vinculado sobre la violencia de género. Cada uno hablaba desde un ángulo distinto del problema de violencia a la mujer. En estos tiempos es muy importante retomarlo, sobre todo porque hay cuestionamientos políticos a la paridad, al enfoque de género y violencia. Es importante hablar siempre de este tema, que es urgente y una realidad con la que conviven miles de mujeres en el Perú y en el mundo.





