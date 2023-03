La actriz Lucecita Ceballos se siente contenta de que su personaje ‘Dalilia’ haya regresado a ‘Al fondo hay sitio’ y aseguró que ha vuelto para ‘alborotar’ la vida del personaje de ‘Joel González’, papel interpretado por el actor Erick Elera.

“Estoy contentísima y súper feliz de haber regresado a la serie después de dos meses, tiempo en que el personaje se fue de la vida de ‘Joel’, pero regresé porque todos merecemos una segunda oportunidad. Te hablo como ‘Dalila’, así que vamos a ver lo que pasará. La hemos visto tranquila en su regreso y con ganas de querer llevar todo en son de paz. ‘Dalila’ ya se disculpó con él, quiere atraer cosas buenas, así que tal cual. Está decidida a que ‘Joel’ la perdone’. Ha sido una linda experiencia regresar, vuelvo a ese elenco tan maravilloso y feliz porque me siento muy cómoda en la serie. Me pone muy feliz hacer lo que me apasiona, tal como es la actuación”, expresó Ceballos.

¿Se podría decir que ‘Dalila’ ha llegado a alborotar la vida de ‘Joel’?

Así parece. ‘Dalila’ es una mujer que no se rinde tan fácilmente, eso está claro, es una mujer de armas tomar, no sé qué intenciones tiene, ya el público sacará sus conclusiones conforme vayan saliendo las escenas. Ahí verán si ‘Dalila’ ha cambiado o está arrepentida o qué está pensando hacer, porque lo que está más que claro es que ‘Dalila’ ha regresado con tal de conquistar el corazón de ‘Joel’, quien está dolido y resentido por todo lo que ella le hizo, pero ella está viendo la manera de reconquistarlo.

Hay buena química con Erick Elera en las escenas… ¿Qué te ha comentado sobre tu regreso?

Hacemos buena dupla y hay buena química laboral con Erick. Todos son muy lindos, toda la familia de ‘Al fondo hay sitio’ son muy cordiales y dulces’. No solo Erick, sino todos los actores me dieron la bienvenida. Me dijeron que no les sorprendió mi regreso, sino se alegraron y me recibieron muy bonito. Lo tomaron de buena manera, así que me siento muy querido y bien recibida. Eso es importante y vital para poder trabajar de la mejor manera. El ambiente es muy bonito y actuar en ‘Al fondo hay sitio’ es una experiencia maravillosa. Estoy contenta que el guion haya ameritado el regreso de ‘Dalila’, que tiene muchos contrastes, me gusta y disfruto mucho del personaje.

