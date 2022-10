La cantante María Grazia Polanco aplaudió que Brunella Torpoco haya anunciado la realización de su miniserie y señaló que será una producción muy interesante para ver, pues la salsera es ejemplo de superación para los jóvenes.

“ Creo que su vida (de Brunella Torpoco) sí ha sido trascendental como la de todos, sobre todo porque ella es una mujer llena de luchas, trabajadora y desde niña ha sabido salir adelante sola , así que considero que está súper bien la realización de su miniserie porque su vida motiva a otros jóvenes a que luchen por sus sueños”, expresó Polanco, quien se encuentra promocionando el nuevo tema de ‘Orquesta Bembé’, ‘Infeliz’.

El cantante Lucho Cuéllar indicó que Brunella Torpoco no ha hecho nada trascendental en la música para tener su miniserie...

Prefiero no referirme a él (Lucho), sin embargo, a mí sí me parece relevante la historia de Brunella y el mensaje que daría a través de su miniserie porque así los jóvenes van a trabajar duro para cumplir todo lo que te propones.

¿Le deseas lo mejor a Brunella?

Así es. La felicito. No la conozco ni tampoco he tenido la oportunidad de conversar con ella, pero considero que entre artistas deberíamos respetarnos siempre. Todas mis bendiciones para Brunella.

Por cierto, hace poco se te acusó de ‘plagiar’ el vestuario de Pamela Franco... ¿No tendrías problema en compartir escenario con ella?

No tengo ningún inconveniente con Pamela. Para mí, el tema (del supuesto ‘plagio’) quedó ahí. No quiero discusiones ni nada con nadie. Las cosas no se debieron hacer tan grande y pienso que si (Pamela) tenía algo que decir, me lo tuvo que decir a mí y que todo quede entre nosotros como debió ser. No somos amigas, pero existe mucha cordialidad con ella y con Christian (Domínguez), así que espero que les vaya bien.

De otro lado, ¿Cómo te va en el aspecto sentimental?

No tengo suerte en el amor, pero siento que he aprendido mucho (de sus anteriores experiencias amorosas). Esta vez, sabré elegir y no me arrepiento de haber entregado mi corazón. Espero que la próxima vez, me vaya mejor, pero tampoco tengo prisa. Quiero estar sola y sanar antes de iniciar algo.

TE PUEDE INTERESAR: