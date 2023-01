El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ negó que se haya expresado mal de su esposa Monserrat Seminario y también que la piurana lo haya agredido físicamente, tal como lo aseguró su hija Susan Villanueva en entrevista con Trome.

“ Estoy tranquilo, no me quiero estresar ni tensionar . Solo me preocuparé y me sentiré afectado cuando el pueblo me deje de querer, sin embargo, la gente me quiere y desea lo mejor, así que no me interesa otras cosas. Vivo contento y sin hacer el mal a nadie”, expresó ‘Melcochita’.

Tu hija Susan indicó que estás cansado de Monserrat e incluso que has señalado que ella es un ‘cáncer’ en tu vida…

La boca aguanta todo. Yo no me meto con nadie, estoy callado, ellos hablan y yo les llevo el amén nomás . El pueblo saben cuánto daño me han hecho, pero son mis hijos y uno no puede estar peleando con ellos. Cada uno tiene su manera de pensar y no puedo hacer nada en contra de eso. No voy a responder a lo que digan las personas porque sería seguir el juego y ya no estoy para esas cosas.

¿Te incomoda que tu hija diga esas cosas de tu esposa?

No me molesto porque sería pisar el palito y darles el gusto. Lo único que me puede molestar es que el pueblo me deje de querer. Si me estreso o preocupo, el que saldrá ganando es el enemigo.

Susan ha asegurado que Monserrat te ha sido infiel e incluso que te ha agredido físicamente…

Eso es mentira, jamás ha ocurrido algo así. Yo vivo en paz y tranquila con mi esposa e hijas . No me meto con nadie porque soy un hombre muy respetuoso.

En los últimos días has dado que hablar por los conflictos con tus hijos… ¿Tu salud se ha visto afectado?

No porque trato de no hacer caso y vivir tranquilo. Estoy bien de salud y fuerte. Me mantengo bien porque me gusta llevar una vida saludable, tomo mis vitaminas y hago mis ejercicios en la comodidad de mi casa.

MONSERRAT: “SOY FELIZ”

En tanto, la piurana Monserrat Seminario no quiso responder a las declaraciones de Susan Villanueva.

“No he visto lo que ha hablado Susan, pero digan lo que digan… no les haré caso a nadie. Estoy feliz con mi esposo, él está bien y es lo único que me interesa. Lo que hablen las personas me tienen sin cuidado”, sostuvo Monserrat.

TE PUEDE INTERESAR: