En la reciente emisión de “América Hoy”, Melissa Klug no pudo evitar ser consultada respecto a si ya tiene fecha para su boda con el futbolista Jesús Barco.

“¿Después del lapsus de Jesús Barco, es verdad que ya pusieron fecha de la boda?”, fue la pregunta que le hicieron a la empresaria.

Entre risas, Melissa aseguró que hasta el momento no tienen fecha para su boda. “Yo lo dije, el otro día que vine acá. Nosotros vamos a ver el día que nos vamos a casar, todavía no hemos puesto fecha. Pero ya lo he dicho nosotros estamos bien” , explicó.

Melissa Klug sobre fecha de matrimonio con Jesús Barco

Al ser consultada si su boda se dará este 2023, Melissa comentó que sí, pero será en una fecha escogida por ambos. “Sí, o sea nosotros queríamos que fuera este año. Pero nosotros tenemos otras prioridades, sí nos vamos a casar, pero cuando nosotros pongamos la fecha. Las personas no sé tiene un apuro en que me case” , resaltó.

Finalmente, Klug desmintió que le haya “dado un jalón de orejas” a Jesús Barco cuando a la prensa dio a entender que no tenía idea de su boda. “No, no, es más yo lo vi. Se puso nervioso, estaban en chacota con el Rodrigo ‘Gato’ Cuba”, comentó respecto al tema sin ahondar en más detalles.