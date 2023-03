Está imparable. Melissa Paredes fue abordada por una periodista de ‘Amor y fuego’ después del almuerzo de despedida que le organizaron sus compañeros de ‘Préndete’.

La reportera le preguntó acerca de la actuación de Ethel Pozo en la segunda parte de la novela ‘Maricucha’, algo que Paredes aprovechó para enviar toda su artillería pesada hacia la hija de Gisela Valcárcel.

“ Nunca la había visto, pero que bonito que todas las personas tengan la oportunidad para absolutamente todo (...) tampoco es que sea la gran actriz. A mí me sale muy natural, he tenido suerte y creo que a muchas personas les gusta mi forma de actuar, pero no todos nacemos para lo mismo ”.

Melissa Paredes confiesa que aún ‘quiere’ a Ethel Pozo

En una parte de la entrevista, Melissa confesó que aún ‘quiere’ a Ethel, aunque no sabe la razón de tal sentimiento, para luego continuar con la crítica hacia la interpretación de Pozo.

“ Le juro que no es por hablar mal porque cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero bueno. Pero cuando no hay talento, no hay”, respondió entre risas Paredes.

Melissa sobre Ethel, Lady Guillén y Magaly. Video: Willax

