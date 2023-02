La conductora Melissa Paredes aseguró que no siente presión por el rating de ‘Préndete’ y se mostró sorprendida por la sintonía del programa de su competencia ‘América hoy’, pues indicó que no logra subir su encendido a pesar que Rebeca Escribens le deja un buen ‘colchón’.

Melissa, ¿Sientes presión por la competencia de ‘Préndete’ con ‘América hoy’?

No. Creo que hay canales calientes (’América Televisión’) y otros donde trabajamos sin presión. Yo estoy feliz porque hay trabajo para todos y eso es lo más importante.

‘América Televisión’ es una antena caliente, sin embargo, el programa que conduce Ethel Pozo y Janet Barboza no logra subir su encendido…

Uy… De verdad, de eso (cifras) no sé mucho, pero ¡qué pena! porque Rebeca (Escribens) les deja en 8 puntos (de rating) o en 9.

Rebeca Escribens les deja un ‘buen colchón’ con su programa ‘América espectáculos’, pero empieza ‘América hoy’ y baja la sintonía…

La verdad que no tengo idea, pero sí sé que Rebe hace bastante (rating) y Jazmín (Pinedo) también.

Y, ¿'América hoy’?

No sé. Como te digo… de rating no hablo mucho porque hay antenas calientes y en Panamericana Televisión trabajamos el día a día. Estamos ahí, pero no es algo que nos quite el sueño tampoco.

Por cierto, Janet Barboza se burló cuando te anunciaron como la nueva conductora de ‘Préndete’…

Creo que no es bueno burlarse de nadie porque un día estás arriba y otro día caes. La vida es así. No siempre vas a estar en el mismo lugar y no siempre vas a estar abajo tampoco. Lo importante es mantener la humildad y seguir trabajando por un propósito, pero sin mirar al lado porque eso no trae nada bueno.

Por cierto, ahora que ya nació la hijita de Rodrigo Cuba y Ale Ventura… ¿Te gustaría seguirles los pasos y encargar un bebé con Anthony Aranda?

Ay, no. De ninguna manera, eso (quedar embarazada) está descartado hasta que tenga 35 o 36 años. Lo veo bien difícil, hay miles de métodos anticonceptivos. Nosotros estamos bien, felices y cada uno abocado a sus proyectos. Todavía no tenemos planes de tener un bebé, es algo que lo veo muy lejano.

RESPALDA A SU ‘ACTIVADOR’

De otro lado, Melissa Paredes le brindó su respaldo a su pareja, Anthony Aranda, quien hace unos días anunció que le mandó una carta notarial a la vidente, Mónica Galliani, por asegurar que era ‘mano larga’. “Han sido declaraciones muy delicadas, nadie tiene derecho en afirmar una cosa así”, mencionó Paredes.