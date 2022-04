Han pasado seis meses desde que Melissa Paredes hizo oficial su relación con Anthony Aranda, tras terminar su matrimonio con Rodrigo Cuba. Ahora, la modelo no tiene reparos en hablar de su actual pareja en televisión.

En la reciente edición del programa “En boca de todos”, la modelo y exconductora de televisión hizo su reaparición para contar detalles de su relación con el bailarin y respondió a la duda si planea casarse con Aranda.

“Es muy pronto para hablar de ese tema. Sinceramente no me quita el sueño casarme, quien sabe. Puede ser que sí o no. Solo el tiempo lo dirá, llevamos recién medio año de relación, qué rápido pasa el tiempo”, contó Paredes.

“Es muy pronto, es una decisión bastante difícil y más cuando has pasado cosas, es muy difícil... Tratamos de mostrar lo menos posible, si por mi fuera mostraría más”, añadió la exconductora de “América Hoy”.

Al oír sus declaraciones, la conductora Maju Mantilla tomó la palabra y le aconsejó a Melissa Paredes que piense bien lo que quiere porque ella ya estuvo casada y tuvo un “bonito matrimonio”.

“Es muy pronto, bueno, además el matrimonio es tan bonito. Tu tuviste un bonito matrimonio, Melissa, así que yo creo que ahí habría que pensarlo bastante bien para volver a hacerlo”, acotó Mantilla. Tras esta declaración, Paredes solo atinó a sonreír.

