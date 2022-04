QUÉ ROCHE. Melissa Paredes pisó después de seis meses el set de América Televisión en el programa ‘En Boca de Todos’, sin embargo, se sometió a un cuestionario de preguntas sin imaginar que el doctor Ángulo la cuestionaría en vivo.

La modelo Melissa Paredes reconoció que se equivocó en salir en vivo y ser entrevistada por Janet Barboza para explicar su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Yo creo que si vivo para aparentar, yo creo que ahí no está la felicidad, yo respeto que el resto lo haga , pero yo me elijo a mí. Es una lección, de un problema, siempre hay que sacar el lado positivo. Claro que sí hice algo malo, salí a hablar tan pronto, se debió arreglar en privado, fue un grave error”, dijo la exconductora.

En ese sentido, pidió unas disculpas a todas las mujeres que no se sintieron identificadas con ella ante una supuesta infidelidad y reiteró que “santa” no es.

“Les pido perdón a todas las personas que se sintieron tocadas con el tema, por como ustedes me veían, pero las personas que realmente me conocen saben como soy, no soy una santa y nunca lo voy a hacer. Dicen por ahí que una mujer tiene tres amores en su vida , yo no sé qué tipo de amor me tocó aún, pero sí le agradezco tener a una hija maravillosa, fruto de un amor que en su momento fue lindo”, remarcó.

DOCTOR ÁNGULO LE ‘HIZO SU PARE’ EN VIVO

Al escuchar atentamente a Melissa Paredes, el especialista en parejas y ácido crítico, en más de una oportunidad, del amorío de la modelo con el ‘Activador’ le envió un duro mensaje que la dejó en silencio.

“Solo quiero decir algo, por respeto al amor, a mi profesión y por la presencia en este programa que quiero mucho, al amor hay que respetarlo y aprender a conocerlo , si te tocan varias clases de amor, te toca saber identificar que es para ti amar. Porque puede ser que ahora no estés amando y solamente estás en el inicio del enamoramiento, eso será muy importante para tu vida, paso a paso”, sentenció.

