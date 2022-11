La actriz Mónica Torres indicó que no tenía planeado volver a enamorarse, sin embargo, resaltó que actualmente atraviesa un buen momento en el aspecto sentimental junto al hijo de la cantante criolla Eva Ayllón, Carlos, con quien oficializó su romance a través de sus redes sociales. “Estoy en un momento lindo de mi vida, contenta, feliz y haciendo teatro. El amor me sorprendió, no estaba en mi agenda enamorarme, es más, mi agenda estaba bien cerrada (este año)”, expresó Torres.

¿No pensabas volver a enamorarte?

Toda la vida he sido feliz, soltera o con alguien. Siempre he tratado de hacer cosas que me hagan feliz, pero de la nada pasó, la vida me lo mandó y tocó la puerta.

Por cierto, regresas al teatro junto a Issa Ringgold y Claudia Bérninzon en la obra ‘¡Qué pesadas!’... ¿Cuáles son sus expectativas?

Hace mucho tiempo que quería hacer una obra que tenga que ver con mujeres de peso y da la casualidad de que teníamos la misma idea con Claudia e Issa. Llamamos al director, dramaturgos y se fue armando todo. Quiero anunciar que solo serán tres funciones, el 15, 22 y 29 de noviembre en el Teatro La Plaza a las 8 de la noche.

¿Cuál es el mensaje de la obra?

El mensaje de la obra es que no juzguen a los demás por cómo se ve una persona. Todos venimos en envase diferente. En la obra también tocaremos sobre los errores que cometemos por esta presión social sobre nuestros cuerpos. Hay una parte donde cada una habla de su experiencia. Lamentablemente, la sociedad te empuja a cometer errores, a volverte loca por tener un cuerpo que no es el tuyo. Muchas personas te dicen que si eres gorda nunca vas a tener pareja ni serás feliz ni nada, pero no es así. Los prejuicios no definen a ninguna persona.

Actualmente... ¿Son víctimas de burlas o bullying?

Es algo de todos los días, hay comentarios, no solo pasa con la familia y amigos, sino hasta con los médicos. Vas a un traumatólogo, ni te han visto pero ya te dicen que tienes que bajar de peso. Por cómo te ven, te juzgan. Lamentablemente, hay gente que para justificar su acción dice: ‘Estás haciendo apología a la gordura’, pero no es así, es al amor propio. Tú no cuidas algo que no quieres, si no te quieres, así como eres, no te vas a cuidar. Lo primero que uno tiene que hacer es quererse, amarse y ahí se cuida. Creo que la gente debe preocuparse de sí mismo y respetar los procesos del resto. Si alguien te pide una opinión, dásela, pero sino sé feliz.