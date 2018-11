Rick and Morty: voz de personaje animado revela el secreto de su carrera [VIDEO y FOTOS]

El actor de doblaje Juan Guzmán se encuentra en Lima para el deleite de todos sus fanáticos. El artista venezolano es conocido por prestar sus voz a personajes de dibujos como: "Samurai Jack", "Rick Harrison", "Parche Pirata" y la serie animada "Rick and Morty".

Juan Guzmán tiene casi 30 años en el mundo del doblaje y reveló algunos secretos para lograr tener un carrera de éxito. "Hay que trabajar y trabajar, esa es la clave", indica el actor de doblaje de 55 años.



El actor de doblaje llegó al Perú para presentarse en el "FanDay 2018" que se celebrará el domingo 4 de noviembre en el Centro español del Perú.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del doblaje?



Un amigo me dijo que en un lugar necesitaban técnicos de audio. Estado dentro me di cuenta que ese mundo era el mío. Hice un casting y les gustó mi voz. Poco a poco fui avanzado y me dieron mi primer personaje llamado "Jarrón de flor" de la novela brasileña "Tieta".

Luego llegó mi oportunidad en la serie Tiny Toons de Steven Spielberg. En esa serie realicé el papel del cerdito Hampton.

¿Qué personaje que te marcó más?



El programa "Las huellas de Blue". Yo hice le puse la voz a Steve. Yo me la pasaba cantando en el estudio. Fue una etapa muy bonita en mi vida. Cuando grabamos el capítulo final donde aparece Steve me afectó mucho.



Otro personaje que me marcó mucho fue Samurai Jack por tener un final inconcluso. Fue uno de los personajes que me marcó por su filosofía de vida.

¿Alguna anécdota relacionada a tus personajes?



Yo hago la voy de Rick Harrison y me pasó algo muy particular. Cuando murió el padre de Rick la gente me escribía dándome las condolencias. Eso muestra mucho el impacto que tiene el personaje en los fanáticos.

Un día un grupo de amigas de mi hijita nos seguían por todos lados porque querían escucharme hacer la voz de "Parche Pirata". Yo le decía: "No, no. Tenemos que ir a la escuela". La insistencia fue tanta que solo atiné a voltear y decirles "¡Están lista!". Las niñas saltaron de la emoción.

Juan Guzmán también cuenta que le sorprendió el impacto que tuvo los realitys de History Channel y "El precio de la historia". "Actualmente acaban de llegar tres temporada para doblar".



¿Cómo iniciaste en "Rick and Morty"?



A mi me gusta mucho doblar a Rick, es todo un reto en cada episodio. El tipo tiene altos y bajos que lo hacen complicado. Los eructos complican mucho más el doblaje pero hay que trabajarlo día con día y uno le agarra el truco.



El doblaje se hace más sencillo conforme uno va conociendo al personaje.