Sheyla Rojas conversó el fin de semana con Trome , se sinceró y derramó algunas lágrimas al recordar todo lo que vivió luego que el programa de Magaly Medina emitiera unos chats privados en los que la rubia habla sobre viajes, lujos y joyas que podría tener al lado de Luis Advíncula, con quien también se le vió en una escena comprometedora que quedó inmortalizada en el lente de un celular.

La popular Shey Shey no está dispuesta a dejar pasar por alto todo el ‘abuso’ que se cometió con ella e indicó que Magaly Medina “no solamente se han metido con mi trabajo, también con mi integridad como mujer, persona, señalándome de una manera que no se lo deseo a nadie”.

“No se debe permitir eso nunca más y menos en estos tiempos, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano, por eso he tomado acciones con mis abogados e iré hasta el final”, señaló a nuestra periodista Carla Chévez.

Agregó que entendía cómo es el medio del espectáculo, pero “definitivamente esto pasó los límites, el grado de maldad, ensañamiento y las cosas que se dijeron fueron muy fuertes porque no solo fue un maltrato psicológico para mí, también para mi familia”.

“Nadie tiene derecho de juzgar absolutamente a nadie, porque nadie es ejemplo de nadie (se quiebra)”, recalcó.

Indicó también que “no me hago la calzón con bobos, porque no lo soy”. “Soy una mujer que, como cualquier otra, tiene la libertad y las ganas de expresarse como desea, los hombres también lo hacen. A estas alturas no hay por qué alarmarnos, lo malo es sacar de contexto eso”.