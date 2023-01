El locutor de radio y cantante, Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que el 2022 fue un año muy duro, sin embargo, ha iniciado el 2023 con píe derecho y trazándose metas nuevas, tal como es volver a competir en algún concurso de fisicoculturismo.

“A raíz de la enfermedad (cáncer) de mi madre, me alejé muchos meses del entrenamiento , sin embargo, arranqué el año poniéndome muchas metas y objetivos en mi vida personal. Una de ellas, aparte de seguir viendo crecer a mis hijas y darles una calidad de vida a mis padres, es volver a subir a una tarima y regalarse la medalla a mis viejos. Ese triunfo va a ser por ellos”, precisó ‘Tomate’.

¿Volverás a las competencias de fisicoculturismo?

Así es. Me tengo que preparar el triple, ya he sido campeón en alguna oportunidad , pero este año tengo que mostrar una versión mejor de mí mismo. Tengo que ver mis puntos débiles, en los que el músculo tiene que crecer, tal como los hombros, trapecio, pantorrillas, tener buen volumen de dorsales, así que estoy muy entusiasmado, contento y voy con todo. Sé que no la tengo fácil, pero me gustan los retos y prometo dar lo mejor de mí para lograr mis objetivos.

Por cierto, tu primo José María anunció su salida de ‘Los Barraza’ y se especuló que habría sido por una pelea contigo... ¿Es verdad?

Todo está bien y él sabe que tiene mi bendición (con respecto a sus nuevos proyectos). No estamos distanciados, solo que ahora ya no vamos a trabajar juntos . Son 25 años que el hombre ha estado a mi lado, así que está en todo su derecho de emprender sus nuevos sueños. José María es mi primo, es mi sangre, así que sabe que siempre le voy a desear lo mejor de los éxitos en su vida personal y profesional.

De otro lado, ¿Te gustaría volver a enamorarte este año?

No. El 2022 fue un año muy jodido porque mi mamá estuvo mal por el cáncer, se salvó, pero fue complicado. Luego le dio un derrame a mi papá, así que imagínate todo lo que he tenido que pasar. No pienso en el amor. Lo único que deseo es ver a mis hijas y padres sanos. Es lo único que quiero en la vida. Además, mi hija Gaela es celosa. A veces le digo que me gustaría tener una amiguita, pero me ha prohibido que tenga enamorada o que le vaya a presentar a alguien.