Vanessa Saba fue menospreciada como actriz por usuario y ella respondió fuertemente: "Los domingos no tengo paciencia"

Vanessa Saba no se guardó nada contra un usuario en Twitter que se burló de la actriz porque recomendó la película peruana Retablo, así como desprestigió su carrera actoral.

Vanessa Saba escribió en su cuenta de Twitter que recomendaba la película peruana Retablo, recientemente estrenada esta semana en los cines.



"Retablo es la película más premiada de la época pero no solo eso, es un peliculón. Uno de esos que es mejor no perderse", escribió Vanessa Saba sobre el filme peruano en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, un usuario identificado como @pierycat cuestionó las palabras de Vanessa Saba: "No hay críticos serios en cuya crítica confiar y, ¿vamos a creer en una 'actriz peruana'?", escribió, burlándose.



Vanessa Saba respondió fuertemente al usuario en Twitter: "Le puedes creer a la conc** de tu madre si quieres. A mí no me importa, los domingos no tengo paciencia", indicó la actriz.



Los seguidores de Vanessa Saba respondieron el mensaje respaldando y felicitando a la actriz por su respuesta.



Por su parte, la película, Retablo se puede ver en Cineplanet, UVK, Cinerama, Cinépolis y Cinemark.



Vanessa Saba fue menospreciada como actriz por usuario y ella respondió fuertemente. (Captura: Twitter)