Vania Bludau calificó a Bruno Agostini de flojo en la intimidad y él dice que ella tiene "rabia acumulada'

Bruno Agostini dijo que no le importan los calificativos de Vania Bludau, quien contó que era ‘flojo’ en la intimidad.

“Nosotros estuvimos una semana y siempre la noté bastante contenta. No sé por qué tiene que recurrir a la mentira, no me molesta que hable del tamaño, pues mi novia dice que soy puro fuego”, aseguró el español.

Además, señaló que el romance con Vania Bludau sucedió hace 5 años y que ella ya debería superarlo. “Todo eso sucedió hace tiempo, pero parece que tiene mucha rabia y dolor acumulado. Debería desprenderse de eso y vivir feliz”, añadió Bruno en ‘Válgame’.

Vania Bludau se presentó en El Valor de Verdad y se refirió a algunas experiencias que tuvo con algunos personajes de la farándula como Bruno Agostini, Mario Irivarren o Sebastián Lizarzaburu.

En este programa, Vania Bludau también reveló que algunos futbolistas de la selección peruana la invitaron a salir, como Paolo Guerrero, el Loco Vargas y Christian Cueva.