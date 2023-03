La modelo Xoana González contó que se encuentra descansando en su hogar, pues le detectaron un ‘pinzamiento en la médula espinal’ y ha comenzado a recibir terapia para atenuar el dolor. Además, se mostró contenta porque cumplió dos años en el Onlyfans y su esposo Javier González la viene engriendo mientras se recupera de su lesión.

Cabe indicar que el pinzamiento vertebral es una lesión ocasionada por el bloqueo de una o más vértebras, produciendo mucho dolor y quizás una importante pérdida de la movilidad.

“ Tengo un pinzamiento en la médula espinal, el dolor es muy fuerte, estoy hace diez días tirada en la cama y con un montón de pastillas . Hacer muchos videos (para Onlyfans) te pasan factura, también tuve muchas caídas cuando hacía acrobacia, el uso de tacos, es una sumatoria de muchas cosas y me quedé dura. Estoy con terapia y con suerte recuperaré mi vida”, contó la modelo desde Argentina.

¿Nos podrías detallar sobre tu mal?

Es un pinzamiento, cuando se juntan dos vértebras se genera inflamación, mucha presión y, como hay muchos nervios que pasan por la columna vertebral, me duele partes raras del cuerpo. Es rarísimo, porque a veces se me apagan las piernas, después vuelven, pero es un tema que se mejora con rehabilitación.

¿Te alejarás momentánea del Onlyfans?

No, jamás, grabar no me cuesta nada. Esto (su mal) también me pasó hace cinco años, tuve terapia y mejoré bastante. Además, te cuento que estoy muy contenta porque acabamos de cumplir dos años en Onlyfans, el tiempo se pasó volando y tenemos un montón de ideas para seguir generando contenido por mucho tiempo más. Seguiré grabando hasta que la gravedad me lo permita.

En estos momentos que estás de descanso, ¿tu esposo Javier te está engriendo?

Sí, se está encargando de todo. Normalmente me tomaba las mañanas para (cuidar) mis plantas, poner la comida (de sus mascotas), limpiar, pero ahora ‘Javi’ se está encargando de todo, hace las compras. Lo bueno que me trae chocolates del supermercado, me engríe bastante, creo que tiene un plan para engordarme ja, ja, ja. Yo veo algo dulce y me tiento. Acá estamos, es un santo.

¿Has ganado peso en estos días?

Por suerte como y no engordo, tengo buena genética.

¿Cuántos días a la semana estás yendo a terapia?

Ayer empecé mi primera terapia y me dolió un montón. Pensé que el dolor se iba a atenuar, pero duele mucho más porque están ahí tocándote, moviéndote. Voy arrancar con una sesión por semana, me podría hacer la segunda pero no puedo (por el dolor). Estoy teniendo mucha paciencia, fluyendo con el dolor y hay que preguntarle qué viene a enseñar, qué se puede aprender.