Yahaira Plasencia: Escucha aquí su nuevo tema inédito 'Y le dije no' | VIDEO

La cantante Yahaira Plasencia estrenó su nuevo tema 'Y le dije no' este jueves. Acompañada de su productor Sergio George, la salsera presentó su tema inédito en Radiomar y a través de sus redes sociales.

En medio de los rumores sobre su reconciliación con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia reveló en un video que grabó desde la mencionada radio, su nuevo tema musical que marca el inicio de su internacionalización.

"Y le dije no, no es como tú quieras. Baby, que pena pero es a mi manera. Y le dije no, no es como tú quieras. Voy a ponerte en mi lista de espera", es el coro de la nueva canción de Yahaira Plasencia.

EN CONFERENCIA DE PRENSA

Yahaira Plasencia ha convocado a la prensa en un conocido hotel miraflorino para hablar de sus proyectos musicales pero será imposible que no le preguntes sobre los rumores de su supuesta 'reconciliación' con Jefferson Farfán.



En las últimas semanas, el rumor de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán retomaron su relación ha cobrado fuerza luego de que se difundieran unas imágenes en las que aparecen en una fiesta en el departamento del futbolista.



¿Se animará a confirmar o negar a Jefferson Farfán? Lo cierto es que en las últimas semanas Yahaira Plasencia ha preferido guardar silencio sobre las vinculaciones con 'La Foquita' y hablar más de su carrera musical.