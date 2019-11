Zorro Supe revela que varios partidos le propusieron presentarse al Congreso ¿Será parte de las elecciones?

¡Tremenda revelación! En medio de la discusión entre Mónica Cabrejos y Janet Barboza sobre si los personajes dela farándula deberían postular al Congreso de la República en las próximas elecciones, el Zorro Supe trató de calmar las aguas y lanzó la posibilidad de incursionar en la política.



"En verdad quiero parar un poco con esto porque después del programa ya sabemos lo que va pasar si seguimos en esta nota. En verdad, un poco de paz, de tranquilidad. Qué va decir el sociólogo, que nos matamos delante de cámaras", dijo el conductor.

Fue en ese momento que dio su opinión y aseguró que cualquier persona que quiera hacer algo bueno por el Perú puede ser congresista. "Yo recibí un par de propuestas para llegar al Congreso. Me gustaría, pero ahorita no me siento preparado para eso", dijo.

Zorro Supe revela que varios partidos le propusieron presentarse al Congreso. Video: Válgame

JANET VS MÓNICA



Janet Barboza y Mónica Cabrejos se volvieron a enfrentar en vivo en Válgame, esta vez por el tema de la postulación de los personajes de la farándula al Congreso de la República, como la Tigresa del Oriente, Monic Pardo, Mariela Zaneti, entre otros.



Mientras la Rulitos consideró que todo aquel que tenga el deseo de servir a la sociedad está capacitado para ser Congresista, Mónica dijo que solo debían presentarse los que tienen experiencia y estudios.