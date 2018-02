Zorro Zupe: Esto fue lo que dijo sobre Carlos Zambrano y lo condenó a prisión [VIDEO y FOTOS]

El Zorro Zupe fue condenado a prisión por dos meses.La sanción fue impuesta al panelista de Espectáculos por afirmar que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a Europa en el programa El Valor de la Verdad (2016).



La demanda que impuso Carlos Zambrano contra el Zorro Zupe fue por difamación. En 2016, el panelista de Espectáculos contó que el futbolista lo invitó a viajar a Europa. En esa entrevista a Beto Ortiz, Ricardo Zuñiga jugó al misterio con el vínculo que sostenía con el deportista.



En el mencionado programa, Ricardo Zupe comentó que el viaje no pudo concretarse así que no supo cuáles eran las intenciones reales de Carlos Zambrano al invitarlo. "Nos hemos encontrado, nos hemos conocido, salíamos a reuniones a discotecas, buena onda con él", contó el panelista de Espectáculos en esa entrevista.



Durante toda la entrevista, Beto Ortiz insinuó que la intención del futbolista de invitar al Zorro Zupe a Europa era extraña."Tú sabes lo divertido que es ser amigo del zorro. Nunca me dijo vente con una amiga", contó el panelista de Espectáculos.



La pena se hará efectiva desde este 12 de febrero y durará hasta el 11 de abril del presente año. Además, e l Zorro Zupe deberá pagar 50 mil soles como reparación civil a Carlos Zambrano. El abogado del panelista de Espectáculos defendió la versión de su defendido.

Zorro Zupe en el Valor de la Verdad sobre Carlos Zambrano