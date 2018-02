El Zorro Zupe ha sido sentenciado a dos meses de prisión efectiva por el caso de difamación que Carlos Zambrano le interpuso hace dos años. Como es evidente, sus seguidores y el público en general se mostraron sorprendidos por la decisión.

¿Por qué el Zorro Zupe irá a la cárcel? En 2016, Ricardo Zúniga fue invitado a participar del programa 'El Valor de la Verdad'. Ahí, el polémico personaje contó que el futbolista Carlos Zambrano lo había invitado a uno de sus viajes a Europa.

"Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido", dijo el Zorro Zupe en El Valor de la Verdad.



Además, al ser consultado si la razón de la invitación de Carlos Zambrano habría sido para que el Zorro Zupe le presente a alguien, el panelista de Verano Extremo no negó que esa haya sido una de las razones por las que fue invitado.

Zorro Zupe en el Valor de la Verdad sobre Carlos Zambrano

"Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: 'vente con una amiga'" , expresó el Zorro Zupe en El Valor de la Verdad.

Por esa razón, Carlos Zambrano inició una demanda penal contra el Zorro Zupe, por difamación agravada. Hoy, el Poder Judicial ha dictado la sentencia del caso y brindó dos meses de prisión efectiva para el Zorro.

Aún no se conoce con exactitud el penal al que será trasladado el Zorro Zupe. Se presume que sea enviado a Ancón II, debido al tipo de crimen por el que ha sido sentenciado. El día de mañana, el panelista será trasladado hasta el penal en el que cumplirá su condena.

Zorro Zupe detenido

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.