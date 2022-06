Llegó el invierno y la incidencia de resfriados e infecciones a las vías respiratorias aumentan; atacando, principalmente, a niños y ancianos. Proteger nuestro sistema inmunológico es fundamental y nada mejor que el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, dentro de los que destacan las mandarinas por su delicioso sabor, practicidad y fácil consumo.

Es así que Vive Mandarina, la comunidad más grande del Perú que promueve el estilo de vida saludable lanza la campaña #VuelvealoNatural, invitando a los peruanos a consumir esta deliciosa fruta que posee una importante cantidad de vitamina C necesaria para conservar la salud y prevenir enfermedades relacionadas con los procesos gripales o con virus comunes. Su poder antioxidante también actúa como prevención de enfermedades del tipo degenerativo y lo mejor de todo es que casi no tiene azúcar a diferencia de todos los jugos envasados que actualmente se encuentran en el mercado.

Expertos indican que en cualquier etapa de la vida podemos resfriarnos si el sistema de defensas no ha sido capaz de combatir alguno de los más de 200 tipos de virus que pueden causar este problema. Proceso que, además, genera malestar y puede perturbar el desempeño laboral del adulto o rendimiento del escolar o el infante.

FUENTE DE VITAMINA C

La cantidad de vitamina C de esta pequeña fruta, puede variar según el tamaño o peso de la misma. Una mandarina puede pesar entre 50 y 100 gramos y debido a su bajo aporte de calorías puede consumirse dos o tres unidades al día para cubrir las necesidades de vitamina C en los diferentes grupos de edad. Hay que considerar que el adulto necesita 75 mg en el caso de la mujer y 90 mg en el caso del hombre, sin embargo, el consumidor de tabaco tiene incrementadas sus necesidades de esta vitamina hasta 125mg.

Cubrir las necesidades de vitamina C es fácil y deliciosa, las frutas son nuestra principal fuente. De las frutas que se consumen en el día, al menos una debe ser rica en vitamina C, entre ellas destaca la mandarina. Las necesidades de vitamina C van desde los 15 mg por día a partir del año de edad hasta los 120 mg por día en la mujer lactante.

EN EL DESAYUNO

El consumo frecuente de esta fruta en el desayuno como parte de la lonchera de los niños, snack en la oficina o merienda de media mañana, puede contribuir con la prevención y la menor duración del proceso de resfriado común. Además, evita que entremos en una deficiencia nutricional y consecuentemente en problemas de salud. Algunos signos o síntomas de deficiencia son anemia, sangrado nasal y de encías, cabello y piel seca, dolor e inflamación articular.

Si deseas más información importante sobre esta deliciosa fruta, sigue las aventuras de Vive Mandarina y de la campaña #VuelvealoNatural en Facebook, Instagram y en TikTok. Recuerda que ¡Mal te hace ese envase, mejor es lo que nace!

MÁS INFORMACIÓN:

Un ‘Bambino’ en Machu Picchu: las mejores fotos de Lapadula en sus vacaciones por Cusco

Sunarp: ¿cómo solicitar la inscripción de un testamento de manera digital?

Elecciones 2022: Álex Kouri no inscribió su candidatura para el Gobierno Regional del Callao