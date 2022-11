Con la navidad a la vuelta de la esquina, muchas personas siguen la tradición de decorar sus hogares con adornos relativos a esta festividad. Sin embargo, es justamente en estas fechas, que deberían ser sinónimo de paz y tranquilidad, cuando suelen ocurrir más accidentes eléctricos, ya sea por utilizar malos materiales, adquirir productos inadecuados o no tomar las precauciones al momento de hacer las instalaciones.

Fernando Gainza, Gerente Comercial de CELSA, explica que en esta temporada los accidentes eléctricos son más frecuentes, pues a la carga habitual de corriente que soporta el sistema de casa, se le suma el uso de ornamentos eléctricos, como luces decorativas, focos de colores, artículos electrónicos, entre otros.

“El uso prolongado de estos productos eleva la temperatura del cableado y si este no está diseñado para resistir, dicho aumento puede ocasionar accidentes, como cortocircuitos e incendios”, menciona el experto.





Por ello, el especialista menciona cinco recomendaciones que se deben tomar al momento de disponer de los adornos de navidad:

Evaluar el estado de las conexiones eléctricas

El primer paso para iniciar cualquier proyecto con la corriente es conocer las condiciones reales en las que se encuentra la red. La presencia de cables expuestos, refaccionados artesanalmente o con el aislamiento dañado son señales que no se deben pasar por alto. Es importante reemplazar el cableado al primer signo de deterioro y elegir productos de calidad y seguridad que sean 100% de cobre en lugares de garantía.

Contar con el sistema de protección eléctrica en buen estado

Es necesario verificar que los elementos de seguridad de la vivienda funcionen correctamente. En el tablero general se deben emplear llaves termomagnéticas, tener los circuitos separados y disponer de un interruptor diferencial. Este último elemento protege la vida de las personas de recibir una descarga eléctrica mortal. Asimismo, los sistemas de puesta a tierra evitan electrocuciones por fuga de corriente.

Elegir las luces correctas

En cuanto a la variedad, se recomienda el uso de iluminación LED para interior ya que se calientan menos que las tradicionales. En el caso de exteriores existen luces especiales que soportan las condiciones de humedad y la presencia de agua por lo que es importante revisar las indicaciones del fabricante.

Utilizar las luces de forma segura

Este símbolo de la navidad no debe permanecer mucho tiempo encendido, pues corre el riesgo de sobrecalentarse y provocar un cortocircuito. La recomendación es que su uso no exceda las 5 horas continuas, no conectarlas por medio de extensiones sobrecargadas ni olvidar desenchufarlas antes de ir a dormir.

Extensiones correctas

Evitar utilizar extensiones ya que estas tienden a recargarse y producir cortocircuitos. Lo ideal es conectar las luces navideñas directamente a los enchufes, sin recargarlos.





¿Qué hacer si se produce un cortocircuito en casa?

En caso se produzca un cortocircuito en el hogar, la persona debe alejarse de inmediato del lugar, cortar la energía desde el tablero general y buscar un extintor en caso haya fuego. Si es necesario, puedes comunicarte con los bomberos al número 116.

Es necesario seguir las recomendaciones de seguridad eléctrica a fin de evitar accidentes y, en caso de duda, llamar a un técnico capacitado para que certifique el buen funcionamiento de las conexiones de su hogar.





MIRA ESTE VIDEO