En el Perú existen alrededor de 50 mil personas con diabetes tipo 11, un trastorno crónico que impide la producción de insulina, por lo que el paciente debe colocársela permanentemente para regularla en su sistema. Sin embargo, es recomendable que el tratamiento sea complementado con actividad física, ya que el ejercicio contribuye a disminuir la dosis de insulina que se requiere y permite tener un mejor control de la glucosa en la sangre2.

De acuerdo con el Dr. Segundo Seclén, presidente de la Asociación de Diabetes Juvenil del Perú y director de Changing Diabetes® in Children, el paciente puede realizar dos tipos de actividades, ya sea un ejercicio que no requiera preparación previa como bailar, usar escaleras o caminar, y/u otro más completo como un deporte en particular o ir al gimnasio.

“Es indispensable que las personas con diabetes tipo 1 practiquen al menos una actividad diaria ligera. Si idealmente el paciente logra caminar 10 mil pasos al día, no solo logrará mejorar sus factores de riesgo cardiovascular, sino también tendrá más energía, autoestima y, en consecuencia, bienestar general”, indica el especialista.

Consejos para pacientes con diabetes tipo 1

En ese sentido, el Dr. Seclén brinda cinco recomendaciones para pacientes con diabetes tipo 1 que realicen actividad física:

Hacer ejercicios entre 5 y 7 días a la semana, en un rango de 30 a 60 minutos al día.

Mantener la intensidad del ejercicio en nivel bajo o moderado.

Hidratarse frecuentemente.

Controlar el nivel de glucosa antes de realizar ejercicio.

Acompañar las actividades de una alimentación balanceada para hacer más efectivo el control de la glucemia

Si bien la práctica de ejercicio frecuente es recomendable por los múltiples beneficios que presenta, también es importante que esto sea comunicado y evaluado por el médico especialista para monitorear el progreso del paciente y evitar complicaciones. “Es necesario que los profesionales de la salud estén capacitados para la prescripción del ejercicio y el manejo de la administración de la insulina que el paciente va a usar desde ese momento. Lo ideal es que puedan brindar un adecuado control”, finaliza el médico.

Centros de atención especializada para diabetes tipo 1

Como parte del programa Changing Diabetes® in Children, se brinda atención gratuita y tratamiento a los niños y adolescentes con esta condición en los centros de atención especializada para diabetes tipo 1 en el Perú, ubicados en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y en el Centro de Salud Materno Infantil “San Genaro de Villa” en Chorrillos. Próximamente se inaugurarán otros cuatro centros en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II en Villa El Salvador, el Centro Materno Infantil Villa María del Triunfo y el Centro Materno Infantil Manuel Barreto en San Juan de Miraflores.

Esta iniciativa conjunta de la Asociación de Diabéticos Juveniles del Perú (ADJ) en convenio con la DIRIS Lima Sur y el financiamiento de los laboratorios Novo Nordisk y Roche, busca disminuir la morbilidad infantil en estos casos brindando soluciones sostenibles, mejorando la infraestructura, el acceso a terapias y capacitando a médicos, pacientes y familiares.

