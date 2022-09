Al finalizar la etapa escolar, lo siguiente en la lista de prioridades de los padres es la educación superior de sus hijos. Si este es su caso y su engreído piensa postular a una institución particular, es momento de que empiece a ahorrar.

Silvia Aguilar, gerente de Pensiones en Pacíficos Seguros, menciona que más del 50% de las universidades licenciadas sobrepasan las mensualidades de los mil soles, pero alcanzar esta cifra puede implicar una fuerte inversión económica con la que muchas familias no cuentan.

Ante esto, es importante ser previsores desde que su hijo esté en el nido, pero, cómo hacerlo? La experta indica adquirir un seguro lo más pronto posible (primeros años de vida), así las primas serán menores y se tendrá un mayor fondo para cuando culminen la secundaria.





Antes del contrato

Es necesario considerar algunos factores antes de contratar cualquier fondo. Primero, evalúe su presupuesto para saber cuánto puede destinar para este fin sin afectar su economía.

Hay que recordar que este fondo debe partir de los ingresos fijos (sueldo estable) y no variables (cachuelos, incentivos, etc.). Por ejemplo, si el seguro me cuesta 300 soles, al hacer mi presupuesto no debe interferir con los pagos del alquiler, servicios, movilidad, entre otros . Recomienda, además, comparar pólizas, tazas e intereses de diversos seguros.





Tenga en cuenta

En caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, el cliente es exonerado del pago de las primas. Prepararse. Antes de estudiar en una universidad averigüe si está acreditada por la SUNEDU.

Antes de estudiar en una universidad averigüe si está acreditada por la SUNEDU. Lea el contrato. el contrato, como los intereses en caso se atrase o si podría gozar de algún descuento si paga todo un año por adelantado.

el contrato, como los intereses en caso se atrase o si podría gozar de algún descuento si paga todo un año por adelantado. 38 soles al mes, como mínimo, cuesta un fondo universitario en cualquier empresa de seguros.