Katy Jara: "Una mujer debe valerse por sí misma"

La bella trujillanaKaty Jara recibe piropos por donde va. Ha logrado conquistar al público del programa ‘Domingo de Fiesta’ por TV Perú, trabaja incansablemente en sus shows musicales y en este cuestionario confiesa que -a nivel personal- espera que un hombre sincero llegue a su vida.



La música es…

Mi vida. Nací para cantar y moriré cantando.



Una canción infaltable en tus conciertos…

‘Vas a llorar’.



¿Te gusta tu voz?

Me encanta mi voz, poder llorar, reír y vivir a través de ella.



¿Qué compraste con tu primer sueldo?

Una mesita para mi cuarto y una olla arrocera. Allí preparaba todos mis alimentos.



El mejor piropo que te dijeron últimamente...

En el cielo o la tierra, a donde vayas, me voy contigo; yo le respondí ¿y si estoy en el infierno? Hasta allá también y me quemo contigo.



¿Cómo debe ser un hombre?

Siempre sincero.



Una mujer debe ser...

Independiente, valerse por sí misma.



Una joya que nunca te quitas...

La cadenita que me regaló mi hija.



Ser conductora de televisión es...

Algo que me cambió la vida. Por mi trabajo estoy en constante contacto con la gente y conozco muchas realidades a través de ellos. Muchas mujeres comparten sus experiencias conmigo.



¿Qué es lo mejor que te sucedió en la vida?

La llegada de mi hija (Lucía) me cambió por completo.



¿Ofreces conciertos gratuitos?

Me gustaría llevar un concierto gratis para mi propio barrio en El Porvenir, Trujillo.



¿Te pareces a lo que dice tu signo zodiacal?

Soy Aries, el primer signo zodiacal. Creo que en eso nos parecemos, a mí siempre me gusta ser la primera y la mejor.



¿Sigues en contacto con tus amigas del colegio?

Algunas pocas amigas del colegio me escriben en las redes sociales y solo una por WhatsApp.



¿Cuál es tu serie de televisión favorita?

‘La Reina del Flow’ por Netflix.



¿Qué cantante peruana te encanta?

Una de mis cantantes favoritas es Eva Ayllón.



Tu mayor éxito musical es...

‘Déjenme Sufrir’.



¿Cuántas fotos te tomas al día con tu celular?

Muchas. Mi celular es nuevo y ya tiene más de cuatro mil fotos. Las uso para mis redes sociales.



¿Cuál es el tono de llamada en tu celular?

Siempre es una de mis canciones.



¿Qué tipo de personas no te gustan?

Las personas hipócritas y mentirosas.



Defínete en tres palabras...

Soy alegre, musical y muy trabajadora.



El matrimonio es...

Sagrado. Algún día quisiera conocer a mi amor eterno y casarme con él.