Manolo Valera: "Ahora reconozco un verdadero chocolate"

Un sombrero, un saco morado y una enorme sonrisa es todo lo que necesita Manolo Valera Arrunátegui (35) para transformarse en Willy Wonka, personaje de la película 'Charlie y la fábrica de chocolate'.

Si bien no tiene una industria, por sus conocimientos y peculiaridad se ha convertido en el vocero de la Feria de Productores Chocolateros, en Barranco y Surco.



¿Cuándo decides encarnar a este personaje?

Llegó de sorpresa. Cunado salió en los medios de comunicación que el chocolate que se vendía en las bodegas no tenía cacao, los productores me invitaron a disfrazarme de Willy Wonka (personaje de la película) para explicar sobre la fábrica de chocolate peruano de una manera más amena.



¿Por qué te eligieron a ti?

Porque soy actor y admirador de Johnny Depp. Cuando me pidieron hacer el personaje notaron que los movimientos y gestos los hice con mucha naturalidad, desde entonces me llaman el 'Willy Wonka peruano'.



¿Imitas a otro personaje de Johnny Depp?

No, pero suelo con hacer una película junto a él.



¿Cómo conseguiste el traje?

Eso fue gracias a mi amiga diseñadora Carel Alegría, ella lo hizo todo y a mi medida.



¿Eres una especie de vocero de los chocolateros peruanos?

Sí, por eso tuve que leer mucho. Aprendí sobre las normas que establece el Ministerio de Agricultura en torno al chocolate. Ellos dicen que si no tiene al menos 35% de cacao, como lo indica el reglamento, no puede llamarse chocolate, es golosina.



¿Y tú comes chocolates?

Antes de hacer este personaje, también comía golosinas con sabor a chocolate, pero ahora sé que un verdadero chocolate no lo encuentro en la bodega, sino con los productores.



¿Qué tanto tiene tu personaje de Willy Wonka?

Como además soy animador de fiestas, sé cómo socializar e interactuar con el público. Combino ambas cualidades que también tiene el personaje.



¿Por qué debemos consumir chocolate?

Según mi dulce conocimiento, el verdadero chocolate te da felicidad, ayuda a la concentración y es un antioxidante.



¿Tú eres productor de chocolate?

No, yo soy un personaje que trabaja de la mano de los productores chocolateros. Vamos a ferias donde ofrecemos a las personas productos con calidad de exportación. Allí encuentran barras de chocolates de hasta 80% de puro cacao y endulzado con panela (endulzante orgánico obtenido de la caña de azúcar).



¿Dónde lo podemos encontrar?

La feria de chocolateros ha estado en todos lados, hemos estado en Barranco, Surco y estaremos este 13,14 y 15 de octubre en el Campo de Marte.



ACTOR

¿Cómo entras a la actuación?

Por mi padre, él fue el payaso 'Chupetín' en un programa de televisión.



¿Qué otros personajes has interpretado?

He caracterizado a Charles Chaplin y como actor, he sido médico y un sinfín de personajes.



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.



​