Moda: Tres tendencias de jeans para esta época del año 

El jean y las zapatillas son prendas combinables y que nunca pasarán de moda es por eso que la tendencia para esta temporada de primavera -verano está en no solo mostrar las últimas tendencias de look, sino que también ha sumado componentes característicos de los jóvenes como es la música, la búsqueda de su propio estilo y la conexión digital frecuente que tienen en su día a día con un enfoque en colores pasteles y rayas que los representan.

Por ello, los expertos de Ripley presentan tres looks ideales para que los jóvenes puedan utilizarlos en distintas ocasiones:



1. Jeans Rayas: Llegaron con fuerza esta temporada y se quedaron. Puedes utilizarlos como prendas formales o informales. Para una reunión familiar, una salida a comer con amigas, puedes usarlos con un polo blanco y zapatillas blancas trendy, y para salir a bailar con unos llamativos tacos rojos y un blazer negro; lo único que debes hacer es encontrar la mejor forma de combinarlos.





2. Jeans pastel: La dulzura y delicadeza de este modelo le dan el toque moderno y fashion de la temporada. Estos jeans pasteles te dan un toque chic a tu estilo, perfectos para sentirte cómoda, pero a la moda. Puedes usarlos para un día relajado en la oficina o combinarlo con una blusa blanca y zapatillas modernas para un look actual.



3. Jeans Originales: El modelo tradicional evoluciona brindándote nuevas combinaciones y modelos para cada tipo de cuerpo y personalidad. Utilízalo con una blusa blanca y zapatillas de colores de temporada o un polo a la moda con la tendencia Old School y tacos si prefieres un look más atrevido. Lo importante es que siempre encuentres ese jean que encaje perfecto con tu actitud.



Todas estas opciones están disponibles en todas las tiendas Ripley Perú a nivel nacional y en Ripley.com.