Nutrición. Cada vez son más las familias que deciden seguir un régimen de alimentación diferente a una dieta balanceada. Ya sea por razones éticas, ambientales o nutricionales, deciden optar por una alimentación restrictiva como la dieta vegana; que consiste en dejar de consumir carne, productos derivados o que contengan ingredientes de origen animal. Pero si todos los miembros del hogar van a seguir este tipo de alimentación, vale la pena preguntarse: ¿puede un niño o adolescente ser vegano y estar completamente sano?

Le consultamos a Manuel Arellano, nutricionista clínico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quién explica que dentro del concepto vegano se le debe sumar un factor contextual, ya que en nuestro país se sufre mucho en la captación de nutrientes y la desnutrición es un flagelo enorme y agresivo con los niños, por ello sugiere a los padres estar bien informados si van a seguir un enfoque vegano en la dieta de sus hijos, además de estar acompañados de un nutricionista para que la alimentación esté bien pauteada y evitar problemas de salud y desarrollo en el menor.

¿Qué es un niño vegano?

Cuando los padres han decidido que el niño no consuma ningún producto de origen animal. Además de la carne y el pescado, no comen huevos, miel y todos los productos lácteos como la leche, el queso o el yogur.

El nutricionista Arellano, agrega, que cuando un niño es vegano, también se está hablando de que no recibiría leche materna exclusiva porque es la madre quien provee la leche, que vendría a ser de origen animal; y no darle de lactar es un daño enorme para el bebé. Sin embargo, hay quienes aseguran que el veganismo está en contra de alimentarse de otros animales, y no es contradictorio para ellos que una madre vegana dé de lactar a su bebé porque es su propia leche y no es la de otro animal.

¿Qué nutrientes están ausente en la dieta vegana?

Los niños al estar en etapa de desarrollo deben de aprovechar al máximo los nutrientes y la absorción de ellos, al seguir una dieta vegana se descuida nutrientes como los omegas que aporta el pescado, el valor proteico de los huevos, los lácteos que aportan calcio y proteínas, todos estos nutrientes van a estar carentes si no hay un soporte profesional que ayude a los padres a suplementar esta dieta en sus hijos.

¿Cuáles son los riesgos asociados a la falta de algunos nutrientes en las dietas veganas en niños y adolescentes?

Una dieta infantil sin los valores nutricionales necesarios para el desarrollo puede significar un daño irreversible para los niños. “Los nutrientes ayudan a cubrirse de amenazas de enfermedades, no olvidemos el riesgo que atravesamos ahora con la pandemia, por ejemplo, la falta de omega de los pescado va perjudicar en la calidad de sangre. Si se piensa cubrir el valor nutricional con vegetales, frutas y menestras, pero sin una suplementación pueden haber problemas de salud, crecimiento, incluso intelectual, y no tendremos un niño vegano sino un niño potencialmente desnutrido”, alerta el nutricionista.

Recomendaciones para padres veganos

Debe haber una armonía en la dieta con menestras y cereales que suman aminoácidos, el consumo de verduras de todos los colores que aportan vitaminas y minerales, lo mismo con las frutas. Si no van a permitir el consumo de cárnicos a los niños, se recomienda mantener el consumo de lácteos y huevo ya que sus nutrientes ayudan a reducir la brecha por falta de proteínas. “Si se mantiene la postura de no comer carne animal ni derivados, se recomienda seguir una suplementación dada en consulta médica, no en una farmacia o lo que se escuchó en la calle, porque eso puede traer más problemas”, asegura Arellano (Instagram: @elconsultoriodepapá).