Lograr la anhelada sonrisa perfecta no solo se garantiza a través del uso de brackets u otros métodos de ortodoncia, que hoy están tan de moda. De acuerdo a diversas investigaciones se ha demostrado que el poder que ejerce la lengua, labios y músculos peri-orales (músculos alrededor de la dentadura) es suficiente para determinar y alterar la posición de los dientes.

Si estás preocupado por tu salud dental, porque sientes o notas que tus dientes están moviéndose o volviendo a desalinearse, luego de haber usado brackets por largos meses, incluso años, puede que estés cometiendo malos hábitos orales que están arruinando tu sonrisa.

El experto en ortopedia funcional del centro odontológico Maxillaris, Dr. Darío Meza, explica que ningún tratamiento de ortodoncia será estable si antes no se corrigen hábitos dañinos como presionar la lengua con los dientes, empujar los dientes con la lengua, masticar por un solo lado, etc. “Los brackets están enfocados en alinear los dientes, no corrige los problemas funcionales que son los principales factores que alteran la posición dental”, subraya.

La mejor solución para tener una buena dentadura es poder corregirla desde la temprana edad, durante el cambio de dientes de leche a dentadura permanente (dentición mixta), ya que ayudará a mejorar el desarrollo facial y así se puede evitar la necesidad de extraer dientes para correcciones ortodóncicas. Incluso, el mismo tratamiento del uso de brackets.