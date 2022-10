¿Quién de nosotros no se la pasa dando vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño? Los problemas en la casa, el trabajo o los estudios pueden llevarnos quizás a noches con insomnios, lo cual es muy perjudicial para la salud. El no dormir trae consecuencias terribles que afectan a nuestra alimentación, pues el cuerpo pedirá más azúcar, más grasas saturadas que nos llevará a una obesidad. Además, afecta a nuestra salud mental y a nuestro rendimiento físico y cognitivo.

La psicóloga Fabiana Paz Pacheco de la Universidad César Vallejo nos explica sobre la importancia de dormir bien y nos da algunos consejos para descansar como se debe:

¿Por qué es importante dormir?

Los pilares fundamentales para tener una buena salud son: dormir, tener una dieta equilibrada y hacer ejercicios frecuentemente.

El sueño es considerado un acto fundamental y reparador para el ser humano. En realidad es muy importante para nuestra salud y bienestar en cualquiera de nuestras edades, desde niños hasta la adultez. Cuando dormimos, no solo descansa la parte física sino también la parte mental, pues se regeneran nuestros órganos cuando estamos en ese proceso de sueño.

¿Cuáles son los beneficios que tiene nuestro organismo cuando dormimos?

Un buen descanso nos ayuda mucho en el funcionamiento cognitivo porque va a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales y de la forma en la que se conectan nuestros neurotransmisores. Para el buen funcionamiento cognitivo lo crucial es dormir. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debemos dormir entre 7 a 8 horas diarias para tener una salud óptima.

¿Cómo afecta a nuestro organismo el no dormir?

Si te has dado cuenta, el descansar correctamente tiene muchos beneficios. El no hacerlo trae consecuencias terribles; por ejemplo, uno de los efectos negativos de no dormir, es que no nos alimentamos bien, nuestro cuerpo necesita de más azúcares, de más grasas saturadas; lo cual nos lleva a una obesidad en un tramo largo. También afecta a nuestra salud mental, se puede presentar ansiedad, problemas en el estado de ánimo, en nuestras relaciones interpersonales, en el rendimiento físico y cognitivo.

¿Y por qué afecta a nuestro rendimiento físico y cognitivo?

Porque por la noche se produce el proceso de regeneración de tejidos; tanto en la parte cerebral como en la parte física. Nuestro hígado, estómago, pulmones, etc. Si no se produce un descanso correcto no habrá una recuperación y eso afecta a nuestro rendimiento. Todo nuestro cuerpo está relacionado.

¿Qué debemos hacer para conseguir un sueño saludable?

- 30 minutos antes de acostarte se debe apagar las luces de todos los dispositivos, así se podrá limitar la exposición de la luz y evitar que nuestro cuerpo se distraiga.

-Se recomienda limitar el alcohol, la cafeína, la comida grasosa y cualquier otro tipo de comida chatarra antes de las 7 de la noche para que tu cuerpo no tenga que trabajar tanto y tengas un descanso tranquilo.

-El dormitorio tiene que gustarte, hacer que te sientas bien porque influye a la hora de dormir.

