Diego Boneta: "No me considero un hombre guapo" [VIDEO]

Ya salió a la venta una nueva edición de tu revista +Mujer donde encontrarás un churro internacional que te robará más de un suspiro. Nos referimos al actor mexicano Diego Boneta quien llegó a nuestro país para realizar una campaña para la marca Paris.



En la entrevista exclusiva que nos brindó nos confesó que no se considera un hombre, pero sí un hombre seguro y que incluso le atrae las mujeres con esta característica.



"Creo que todo se debe a que mi infancia fue muy normal, no era que las chicas se murieran por mí. Incluso, la primera vez que me mandé me dijeron que no", comentó entre risas el también productor.



Por otro lado, también nos contó cuál fue la parte más difícil de caracterizar físicamente a Luis Miguel y cómo fue compartir el día a día con el "Sol de México".



Entérate de esto y mucho más comprando tu revista +Mujer en todos los puestos de periódico a nivel nacional a tan solo s/1.00.



​

Actor mexicano conversó en exclusiva con +Mujer.