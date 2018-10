Hábitos de las personas que siempre caen bien, ¡ponlos en práctica!

Es muy agradable conocer a esas personas que te caen muy bien desde que cruzan las primeras palabras o, incluso, desde mirarlas. Y, de seguro, te has puesto a pensar por qué sucede esto. La respuesta es muy sencilla, estos individuos manejan muy bien su inteligencia emocional, además tienen ciertas características y hábitos que los ayudan a ser tan amenos.



A continuación te mencionamos cuáles son para que tú también las pongas en práctica:

-Son auténticos. Ser sincero es esencial para caer bien, porque a nadie le gustan las personas falsas. Es muy difícil sentirse bien con alguien que no sabes cómo es de verdad o que siempre anda ocultando algo.



-Hacen preguntas consideradas. A la gente le gusta sentirse escuchada y algo tan sencillo, como una pregunta aclaratoria, demuestra que estás atento a la conversación.



-Evitan juzgar. Tienen la mente abierta y, sobre todo, entienden al prójimo. No tienen prejuicios o ideas preconcebidas.



-No buscan llamar la atención. Hablan de forma concisa, no quieren hacerse notar a toda costa o levantar la voz para ser escuchados.



-Son coherentes. Son personas de fiar y ni porque están molestos o teniendo un día difícil tratan mal al otro.



SABÍAS QUE...



Utilizar un tono entusiasta, no tener los brazos cruzados y mantener contacto visual, son gestos que te ayudarán a generar confianza.