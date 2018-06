El fútbol es injusto. Perú cayó 1 a 0 ante Dinamarca en su debut en el Mundial Rusia 2018 . El equipo de Ricardo Gareca no pudo concretar y terminó con un gol en contra en su primer encuentro en la Copa del Mundo.

En el minuto 45' de la primera parte, Christian Cueva falló un penal que le cobraron por una falta que le hicieron. La presión de marcar el primer tanto de Perú en un Mundial jugó en contra del 'Aladino' en un estadio repleto de hinchas peruanos.

Los compañeros de la selección blanquirroja no dudaron en brindarle todo su apoyo y lo animaron a continuar. En el segundo tiempo, Christian Cueva peleó todas las pelotas y dio buenos pases a sus compañeros que lamentablemente no se pudieron concretar.

Por ese motivo, su esposa Pamela López no dudó en dedicarle unas palabras llenas de cariño y reflexión tras el traspié en el encuentro con Dinamarca. A través de su cuenta Instagram , la pareja del futbolista le escribió un extenso mensaje.

"Muchas veces te has caído y te has equivocado como todos los hacemos a diario pero también te he visto crecer y aprender HOY tú más que nadie buscaba una victoria y te preparaste para eso. Antes del partido te dije que Dios es sabio y sus planes son perfectos, y lo sigo pensando así . Esto aún no acaba algo bueno recién comienza yo estoy segura de eso mi amor. Un penal que tú mismo generaste y fallaste no te lapida para NADA. Yo vi tu entrega en el campo y eso me da satisfacción", escribió en su Instagram Pamela López.

Además, la esposa de Christian Cueva le pidió que tome en cuenta las opiniones y el apoyo de las personas que son importantes en su vida, y no de personas 'ignorantes' y de 'mal corazón' que lo atacarán en su momento más débil.

"Recuerda siempre que existen personitas importantes que siguen tus pasos y ellos merecen ver tu fortaleza y tu valentía con la que sabrás recuperarte mi amor. Ahora vendrán los comentarios positivos y nunca faltan los ignorantes de mal corazón que atacarán de distintas formas pero ¿sabes qué? Lo que no saben muchos es que los dos somos un solo puño y tenemos una espalda grande para asumir y seguir aprendiendo. Orgullosa siempre de ti mi enano. Te mando miles de besos y abrazos con todas mas fuerzas de mi corazón. Ánimo que Dios y tu familia estará siempre contigo. TE AMO MI 8! #Diosguardetucorazon" , finalizó la esposa de Christian Cueva.

Christian Cueva y su esposa Christian Cueva y su esposa

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.