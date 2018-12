Escocia: Creyó que su esposo era agente de la CIA, pero en realidad era un estafador, tenía dos esposas y 13 hijos

Se hacía pasar por un amable y correcto agente de la CIA, que investigaba casos ultra secretos y por ello tenía que viajar constantemente por todo Gran Bretaña a fin de no ser descubierto; sin embargo la mentira quedó al descubierto luego que su esposa recibiera una llamada que le revelaría que en realidad era un miserable estafador, tenía otras dos esposas y 13 hijos más en distintas mujeres. El hecho se registró en Escocia



Mary Turner Thomson conoció a su 'agente de la CIA' William Allen Jordan a través de una página de citas online. "Conocí a William online cuando era una madre soltera con un bebé de nueve meses. Era encantador y me escribía todo el tiempo. Comenzamos a salir y me pidió casarnos después de dos semanas de conocernos. Dije que no, pero nos comprometimos y después estuvimos casados por cuatro años", contó la mujer sin presagiar que el hombre que ella describía como el mejor de todos, en realidad era el peor.

William Allen Jordan, era el hombre ideal para cualquier mujer, de comportaba amable, cariñoso, atento y nunca le negaba nada. Incluso era un padre maravilloso de dos pequeños. Así vivió por más de cuatro años, cuando en pleno viaje de su pareja, recibió la llamada de una mujer que le dijo que ella era la otra 'señora Jordan'. "Nos encontramos en un café y hablamos durante 12 horas. Cuando se fue a las 6 de la mañana siguiente, le envié a él un mensaje y lo abandoné".



ERA ESTAFADOR



Tras esta amarga experiencia Mary Turner Thomson contó su experiencia en un libro al que tituló como 'El Bígamo'. Aquí cuenta cómo William Allen Jordan le decía que tenía que salir constantemente de viaje debido a su trabajo, oportunidad que aprovechaba para ver a sus otras familias y a los hijos que tenía con otras mujeres.



En uno de los capítulos, Mary Turner Thomson sostiene que en una oportunidad, William Allen Jordan llegó desesperado a su casa y le dijo que "alguien que conoció en una operación encubierta iba a matar a nuestros hijos, secuestrarlos, cortarlos en pedazos y enviarlos por correo si no les dábamos dinero. En esta etapa, estaba completamente bajo su control, así que vendí todo lo que tenía, mi casa, mi automóvil, mi seguro de vida, todo", recuerda la víctima

En total, le dio a ciegas alrededor de 300 mil dólares y meses después descubrió el engaño, lo dejó y lo denunció.



William Allen Jordan fue imputado y sentenciado por bigamia y fraude. También por posesión ilegal de un arma de fuego. Fue deportado a los Estados Unidos.